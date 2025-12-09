Cómo conectarte a WiFi sin escribir la contraseña de forma legal y segura

Tener la contraseña de Wi-Fi es posible, siempre y cuando el propietario de la red esté de acuerdo. A veces, cuando visitas a un amigo o familiar y le consultas por la clave, no la recuerda y tampoco sabe compartirla. Para esos momentos es que te brindamos dos métodos muy sencillos que te darán el acceso que buscas.

El primero consiste en buscar algún dispositivo que esté conectado a la red. En móviles y ordenadores modernos es posible entrando a Configuración, luego Wifi y seleccionando la red a la que deseas conectarte. En el caso de dispositivos Android o iOS, se pide una contraseña o FaceID para desbloquearla. La puedes pegar y compartirla por una aplicación con chat.

Robo WiFi Cómo conectarse a la red Wifi en pocos pasos y de forma legal. Archivo. Otra forma de conectarse al Wifi El segundo método es utilizando código QR. Desde el dispositivo que tiene la contraseña tienes que crear el código. En la mayoría de dispositivos basta con entrar a la configuración de Wi-Fi, pero el procedimiento es diferente para iPhone. Abre la app Atajos y pulsa Galería. Luego desliza el dedo hasta Atajos para Accesibilidad y púlsalo. Desplaza los íconos y selecciona Conectar tu Wi-Fi QR.

Siempre que te conectes a una red Wi-Fi debes hacerlo con el permiso del propietario. Recuerda que suplantar identidades o utilizar herramientas para descifrar contraseñas constituye una práctica ilegal y puede traer algunos riesgos para la seguridad de todos.