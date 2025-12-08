¿Internet lento en diciembre? Por qué tu pesebre y el arbolito podrían ser los culpables

La decoración navideña puede convertirse en el peor enemigo de tu conexión WiFi. Dónde armar el arbolito para tener mejor acceso a internet.

Dónde armarel árbol de Navidad para que no perjudique tu internet. Foto: Shutterstock

Diciembre ha llegado y, con él, la transformación de los hogares: luces parpadeantes, árboles cargados de adornos y el tradicional pesebre ocupan las salas de estar. Sin embargo, en un mes donde el consumo de internet se dispara y muchos usuarios notan una caída inexplicable en la calidad de su conexión.

La respuesta podría no estar en el proveedor de internet, sino en la decoración. A simple vista parece improbable, pero lo que colocamos alrededor del módem tiene un impacto directo en la velocidad y estabilidad de la red.

arbol navidad nostalgia Armar el arbolito de Navidad en zonas estratéficas es clave. El "triángulo de las bermudas" del Internet Según los especialistas, la ubicación del pesebre o del árbol de Navidad es crítica. Al situar estos elementos demasiado cerca del router, se crean barreras físicas y electromagnéticas que impiden que la señal se distribuya correctamente.

Existen tres factores principales que convierten a la decoración navideña en un obstáculo para la conectividad:

Luces LED y ruido eléctrico: Las guirnaldas de luces, especialmente aquellas de baja calidad o antiguas, suelen tener controladores inestables que emiten campos electromagnéticos irregulares. Esto genera "ruido" e interferencias, afectando principalmente a la banda de 2,4 GHz, la autopista digital que utilizan la mayoría de los dispositivos del hogar (cámaras, parlantes inteligentes y celulares).

El efecto espejo del metal: El oropel, las esferas brillantes y las estrellas actúan como escudos. Al ser metálicos o reflectantes, estos objetos pueden rebotar, absorber o desviar las ondas de radio, creando "zonas muertas" donde el WiFi simplemente no llega.

El encierro del router: Es común querer esconder el aparato detrás del árbol o debajo de una mesa decorada para que no "arruine" la estética navideña. Sin embargo, técnicos de la compañía Hyperoptic advierten que esto es "una receta para el desastre", ya que asfixia la señal justo cuando más se necesita. Los especialistas respaldan esta teoría, explicando que aunque los aparatos toleran ciertos campos electromagnéticos, una fuente de interferencia constante —como un juego de luces defectuoso— puede provocar congelamientos y lentitud en la navegación.