Steam ofrece dos juegos gratis por tiempo limitado

Steam volvió a activar una de las promociones más buscadas por los jugadores de PC : la posibilidad de reclamar juegos sin costo y conservarlos de forma permanente en la biblioteca. Esta semana, la plataforma ofrece dos juegos gratuitos por tiempo limitado : Living Battle y Just Move Fall Dungeon Endless Abyss, dos propuestas independientes que apuntan a públicos distintos, pero comparten una misma ventaja: pueden sumarse a la cuenta sin pagar mientras dure la campaña.

La promoción llega en un contexto en el que el formato digital consolidó una nueva forma de consumir videojuegos. Las tiendas online permiten acceder a lanzamientos, pruebas, descuentos y regalos sin barreras geográficas. Para los usuarios, estas campañas son una oportunidad para ampliar el catálogo personal, descubrir estudios emergentes y probar mecánicas que quizá no habrían elegido en una compra tradicional.

El primero de los títulos disponibles es Living Battle , un juego de acción y mundo abierto con una estructura inspirada en las experiencias de caos urbano. La propuesta permite recorrer una ciudad, robar vehículos, participar en tiroteos y cumplir distintas misiones. Su atractivo está en la libertad para moverse por el escenario y afrontar los desafíos a ritmo propio. El juego podrá reclamarse gratis hasta las 19:00 del 12 de mayo.

La segunda opción es Just Move Fall Dungeon Endless Abyss , un título de acción con elementos roguelike que sigue la línea de juegos como Vampire Survivors. El objetivo es avanzar por una mazmorra, resistir oleadas de enemigos y sobrevivir el mayor tiempo posible. La progresión constante, las partidas ágiles y la necesidad de mejorar con cada intento lo convierten en una alternativa ideal para quienes buscan acción directa. En este caso, la promoción estará activa hasta las 19:00 del 13 de mayo.

ChatGPT Image 31 mar 2026, 04_12_22 p.m. Living Battle y Just Move Fall Dungeon Endless Abyss son los juegos gratuitos de Steam. Imagen generada por la IA

Cómo reclamar los juegos en Steam

El proceso para sumar ambos títulos a la biblioteca es sencillo. Primero, hay que ingresar a la aplicación de Steam en PC o acceder a la tienda desde el navegador. Luego, se debe buscar cada juego por su nombre en la barra de búsqueda o revisar la sección de juegos gratuitos y novedades.

Una vez dentro de la página del título, basta con hacer clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”, siempre que el precio figure en cero. Tras confirmar la operación, el juego queda asociado a la cuenta de manera permanente. Eso significa que podrá instalarse más adelante, incluso después de que termine la promoción.

ChatGPT Image 27 abr 2026, 04_20_23 p.m. Steam prepara trece lanzamientos para mayo, con acción, terror, carreras, aventuras narrativas y simuladores. Imagen generada por la IA

Una oportunidad con ventajas y límites

Las promociones gratuitas de Steam se volvieron una herramienta clave para renovar la experiencia de juego sin gastar dinero. También funcionan como vidriera para desarrolladores independientes, que encuentran en estas campañas una forma de llegar a nuevos públicos.

De todos modos, el modelo digital también tiene sus límites. Al adquirir un juego en una plataforma online, el usuario accede a una licencia de uso, no a una copia física. Por eso, la preservación de la biblioteca depende de la cuenta, los servidores y las políticas de cada tienda.

Aun así, reclamar juegos sin costo sigue siendo una de las mejores formas de explorar propuestas nuevas. En este caso, Steam ofrece dos experiencias diferentes: una centrada en la acción urbana y otra en la supervivencia dentro de mazmorras. Para quienes juegan en PC, la recomendación es clara: entrar a la cuenta antes del cierre de las promociones y sumar ambos títulos a la biblioteca.