Steam suma cuatro juegos gratis para PC: ¿cuáles on las propuestas apra mayo?

Steam volvió a mover el tablero de los jugadores de PC con una tanda de juegos totalmente gratis que ya se pueden sumar a la biblioteca digital. No se trata de grandes producciones ni de estrenos masivos, sino de esas propuestas que muchas veces pasan por debajo del radar y terminan sorprendiendo por su creatividad, su rareza o su forma distinta de entender el videojuego.

En una semana cargada de novedades para el mundo gamer, la plataforma liberó cuatro títulos sin costo: Boudewijn, Vagus, My CV y Unknown Entity. Cada uno apunta a un tipo de experiencia diferente, pero todos comparten un rasgo común: están más cerca de la exploración independiente que del videojuego tradicional pensado para el consumo rápido.

La oportunidad no solo representa un ahorro para quienes buscan ampliar su catálogo . También permite descubrir pequeñas producciones que apuestan por ideas poco convencionales, desarrolladores emergentes y mecánicas que se alejan de las fórmulas más conocidas.

El primero de la lista es Boudewijn, una propuesta experimental que mezcla elementos narrativos con una estética singular. Es de esos juegos que no buscan entrar por la espectacularidad, sino por el extrañamiento. Su atractivo está en la forma en que combina arte digital, recorrido interactivo y una mirada distinta sobre lo que puede ser una experiencia jugable.

En otro registro aparece Vagus, un título abstracto y sensorial. La lógica clásica del videojuego queda en segundo plano para darle lugar a paisajes, sonidos y sensaciones. Es una opción pensada para quienes disfrutan de las obras más artísticas, donde la música ambiental y lo visual pesan tanto como cualquier objetivo dentro de la partida.

También se destaca My CV, probablemente el más curioso del grupo. Su punto de partida es un currículum interactivo, una idea poco habitual que cruza el mundo laboral con el lenguaje del videojuego. La propuesta juega con el diseño, la navegación y la construcción de una hoja de vida en clave lúdica. No apunta tanto a la acción, sino a la originalidad del concepto.

ChatGPT Image 31 mar 2026, 04_12_22 p.m. Una vez confirmado el proceso, el título queda asociado a la cuenta y puede instalarse más adelante. Imagen generada por la IA

Misterio y rareza dentro del catálogo gratuito

El cuarto título es Unknown Entity, una experiencia de exploración y misterio con una ambientación inquietante. En este caso, el jugador debe avanzar por un entorno cargado de preguntas, descubrir secretos y prestar atención a los detalles. Es una alternativa interesante para quienes prefieren atmósferas densas, relatos impredecibles y mundos que se construyen de a poco.

Como suele pasar con este tipo de promociones, el mayor valor está en probar sin compromiso. A diferencia de los grandes lanzamientos, estos juegos permiten entrar a universos más pequeños, a veces imperfectos, pero con una identidad marcada. Y ahí está parte de su encanto: no todos buscan lo mismo, no todos se juegan igual y no todos responden a las reglas más previsibles del mercado.

Embed

Cómo reclamar los juegos sin costo

Para sumar estos títulos, solo hay que ingresar a Steam desde la aplicación de PC o desde la tienda web, buscar cada juego por su nombre y entrar en su página. Mientras el precio figure en cero, alcanza con seleccionar la opción para obtenerlo, añadirlo a la biblioteca o jugarlo.

Una vez confirmado el proceso, el título queda asociado a la cuenta y puede instalarse más adelante. Por eso conviene reclamarlos aunque no se vayan a jugar en el momento. Las promociones gratuitas suelen cambiar sin demasiado aviso y algunas oportunidades desaparecen rápido.

Steam mantiene así una dinámica que beneficia tanto a los usuarios como a los creadores independientes. Para los jugadores, es una forma sencilla de ampliar la biblioteca y descubrir géneros distintos. Para los desarrolladores, una vidriera clave para mostrar ideas que, sin estas campañas, podrían quedar escondidas entre miles de lanzamientos.