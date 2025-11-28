Dos pasos: cómo conectar el celular a WiFi sin contraseña

Este método permite conectar el celular al WiFi de forma rápida y sin claves complicadas. Cómo hacerlo en Android o iPhone.

Un truco simple permite conectar el celular a una red WiFi sin escribir la contraseña. Foto: Archivo

Conectarse a una red de WiFi sin tener la contraseña escrita es posible gracias a una herramienta que ya viene integrada en la mayoría de los teléfonos. Esta opción es ideal cuando visitás una casa, un comercio o querés compartir Internet sin dictar claves largas o complicadas.

La conexión se realiza en segundos y no requiere descargar aplicaciones externas, algo que muchos usuarios de celular todavía desconocen.

Cómo conectarse al WiFi sin contraseña en dos pasos El método más común es mediante un código QR, disponible en celulares Android y también en iPhone con versiones recientes del sistema operativo.

Paso 1: desde el teléfono que ya está conectado al WiFi, ingresá a Ajustes o Configuración, buscá la red y seleccioná la opción “Compartir”. El sistema generará un código QR.

Paso 2: desde el otro celular, abrí la cámara o el lector de QR y escaneá el código. Automáticamente se conectará al WiFi, sin necesidad de escribir la contraseña. ChatGPT Image 16 nov 2025, 04_55_52 p.m. Conectar el celular a WiFi sin contraseña es más fácil de lo que muchos creen. Imagen generada por la IA Otra alternativa: compartir desde el sistema En algunos modelos también se puede compartir el acceso al WiFi directamente por Bluetooth o contacto cercano, siempre que ambos dispositivos estén cerca. Esta opción depende del sistema operativo y de la versión instalada.

Es una solución práctica que demuestra cómo la tecnología simplifica tareas cotidianas sin comprometer la seguridad de los datos.