WiFi lento en casa: cómo saber quién está conectado a la red

En muchos hogares la escena se repite: el video se corta, las páginas tardan en cargar y enseguida aparece la duda de siempre. ¿Falla el servicio o hay alguien más usando la conexión sin permiso? La red inalámbrica se comparte entre celulares, televisores, notebooks y consolas, y es fácil perder de vista todo lo que se conecta.

Por suerte, existen formas sencillas de revisar qué aparatos están en línea y, si hace falta, ordenar un poco el uso del WiFi sin meterse en configuraciones complicadas ni llamar a un técnico.

El camino más directo para revisar la red es acceder al panel de control del módem o router. Desde una computadora conectada a internet , se abre el navegador y se escribe la IP interna del aparato, que suele ser algo como 192.168.1.1 o 10.0.0.1. Ese dato figura en una etiqueta pegada al equipo o en el manual del proveedor. Al ingresar, el sistema pide usuario y contraseña. Si nunca se cambiaron, muchas marcas traen claves de fábrica como “admin” o similares, también impresas en el propio dispositivo.

Una vez dentro del menú, hay que buscar una sección con nombres como “dispositivos conectados”, “clientes” o “lista de equipos”. Allí aparece un listado con todos los aparatos que usan la red en ese momento, junto con su dirección IP, su dirección MAC y, en varios modelos, un nombre identificable, por ejemplo “Living-TV” o “Celular de Juan”. Los routers más modernos, sobre todo los que vienen con sistema de malla, suelen acompañarse con una aplicación oficial del fabricante. Herramientas como Google WiFi o TP-Link Deco permiten ver desde el celular quién está usando la red y, en algunos casos, pausar o bloquear equipos sospechosos con un par de toques.

Si no se quiere entrar al menú del módem, otra alternativa es usar programas gratuitos para Windows que muestran qué hay conectado a la red local. Uno de los más conocidos es Wireless Network Watcher, un software liviano que analiza la red y devuelve una tabla con todos los equipos detectados, sus direcciones y, cuando se puede, una descripción que ayuda a reconocerlos. También existe Acrylic WiFi, pensado para usuarios que buscan datos más detallados sobre la señal , los canales y la calidad del enlace.

El uso básico es similar en ambos casos. Se descarga el programa desde el sitio oficial, se instala y luego se ejecuta un escaneo. En pocos segundos aparecen los resultados. Al comparar esa lista con los dispositivos del hogar, es posible ver si hay aparatos que nadie identifica. Cuando surge un nombre extraño o una dirección que no coincide con nada conocido, conviene sospechar y pasar al siguiente paso: reforzar la seguridad del WiFi para que solo se conecten quienes tienen autorización.

Buenos hábitos para cuidar la red hogareña

Ver quién está en línea es importante, pero igual de clave es mantener algunos hábitos de seguridad. Cambiar la clave del WiFi cada tanto ayuda a evitar que la compartan demasiado o que termine circulando fuera de casa. Lo ideal es usar contraseñas largas, con letras, números y símbolos. En el panel del router también conviene revisar qué tipo de protección está activa y elegir protocolos actuales, como WPA2 o WPA3, que ofrecen mayor protección frente a ataques simples.

Otra opción es activar el filtrado por dirección MAC, una función que solo permite el ingreso de equipos previamente autorizados. Además, si no se usa el sistema WPS —ese botón que promete conexión rápida— es mejor desactivarlo, porque puede convertirse en una puerta de entrada para intrusos. Señales como una baja repentina en la velocidad, cortes sin explicación o la aparición de equipos desconocidos en la lista de conexiones son alertas para cambiar de inmediato la contraseña y volver a revisar quién se está conectando.

Controlar cada tanto qué dispositivos usan la red y ajustar un par de parámetros alcanza, en la mayoría de los hogares, para mantener el WiFi ordenado. No se trata de vivir paranoico, sino de saber qué pasa con una conexión que se paga todos los meses y que forma parte de la vida diaria. Con un poco de curiosidad y unos minutos frente a la computadora, es posible tener una red más segura, más rápida y reservada solo para las personas que realmente viven en la casa.