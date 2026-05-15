WiFi lento: el electrodoméstico que puede estar arruinando tu conexión sin que lo sepas

Un simple electrodoméstico podría ser la causa de tu lenta conexión WiFi, arruinando tu experiencia de navegación.

En estos tiempos, una conexión de WiFi lenta puede tener consecuencias importantes, afectando el trabajo o el estudio. Pero en muchos casos, la conexión lenta no está relacionada con el proveedor de internet o el router, a veces, hay electrodomésticos que emiten señales que pueden interferir con la red, generando cortes o disminución de la velocidad.

El electrodoméstico que más interfiere Uno de los principales responsables es el microondas. Este aparato funciona en una frecuencia cercana a la de las redes WiFi (2,4 GHz), lo que puede generar interferencias cuando está en uso. Esto se traduce en una conexión más lenta, especialmente si el router se encuentra cerca de la cocina.

Además del microondas, otros dispositivos como teléfonos inalámbricos, monitores para bebés o incluso algunos sistemas de Bluetooth también pueden afectar la señal. Por eso, la ubicación del router dentro de la casa es clave para evitar estos inconvenientes.

ChatGPT Image 8 abr 2026, 07_37_52 a.m. El microondas puede interferir con la señal WiFi por su frecuencia. Imagen generada por la IA

Cómo mejorar la señal Para mejorar la conexión, se recomienda colocar el router en un espacio central, elevado y alejado de electrodomésticos que puedan generar interferencias. También puede ser útil cambiar a la banda de 5 GHz, que suele estar menos saturada y ofrece mayor estabilidad en muchos casos.