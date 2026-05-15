Limpieza: el truco para eliminar la suciedad de repasadores y trapos

Evita la proliferación de bacterias en tu cocina: el secreto para la limpieza de repasadores y trapos.

Los repasadores y trapos de cocina están a disposición todo el tiempo y esto hace que se ensucien rápidamente. En este sentido, la limpieza no es sólo estética sino también resulta fundamental para evitar la proliferación de bacterias. Aunque muchas veces se lavan junto con la ropa, esto no es recomendable y existe un tratamiento específico para que queden realmente limpios.

En pocas palabras Limpieza profunda: Para eliminar suciedad y bacterias de repasadores y trapos de cocina, hervir con agua caliente, bicarbonato de sodio y vinagre blanco por 10 minutos.

Para eliminar suciedad y bacterias de repasadores y trapos de cocina, hervir con agua caliente, bicarbonato de sodio y vinagre blanco por 10 minutos. Lavado posterior: Tras el hervor, lavar en lavarropas con agua caliente y detergente, idealmente sin mezclar con otras prendas.

Tras el hervor, lavar en lavarropas con agua caliente y detergente, idealmente sin mezclar con otras prendas. Manchas difíciles: Aplicar jabón blanco directamente sobre manchas de aceite o alimentos antes del lavado.

Aplicar jabón blanco directamente sobre manchas de aceite o alimentos antes del lavado. Secado adecuado: Asegurar el secado completo al aire libre o en lugar ventilado para evitar malos olores y humedad.

Asegurar el secado completo al aire libre o en lugar ventilado para evitar malos olores y humedad. Rutina de higiene: Realizar la limpieza cada dos o tres días para prolongar la vida útil de los utensilios y garantizar un ambiente hogareño más higiénico. Resumen generado por Thinkindot AI

Cómo hacer una limpieza correcta Uno de los trucos más efectivos consiste en realizar un lavado profundo previo. Para ello, se recomienda colocar los repasadores y trapos en una olla con agua caliente, agregar una cucharada de bicarbonato de sodio y un chorrito de vinagre blanco, y dejarlos hervir durante al menos 10 minutos. Este proceso ayuda a desprender la grasa adherida y elimina gran parte de los microorganismos.

Luego de este paso, se pueden lavar en el lavarropas con agua caliente y detergente, preferentemente sin mezclarlos con otras prendas. En caso de manchas difíciles, como las de aceite o alimentos, también se puede aplicar jabón blanco directamente sobre la zona afectada antes del lavado.

El trucazo definitivo para hacer una limpieza profunda de repasadores Como los usamos constantemente, los repasadores se ensucian bastante. Foto: Pixabay Hervirlos con bicarbonato y vinagre ayuda a desinfectarlos. Foto: Pixabay

Otro punto importante es el secado. Los repasadores deben secarse completamente al aire libre o en un lugar bien ventilado, ya que la humedad favorece la aparición de malos olores. Evitar dejarlos dentro del lavarropas o apilados cuando aún están húmedos es clave para mantenerlos en buen estado.