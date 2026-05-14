Limpieza a fondo: la mezcla casera que deja la heladera impecable y sin olor en minutos

Sucede en casi todas las casas. Restos de comida, envases abiertos y derrames pequeños terminan dejando mal olor dentro de la heladera . Con el paso de los días también aparecen bacterias y humedad. Expertos en limpieza recomiendan hacer una limpieza profunda cada dos semanas.

La primera mezcla lleva agua tibia y vinagre blanco en partes iguales. Se aplica con un paño suave sobre paredes, cajones y estantes. El vinagre ayuda a eliminar bacterias comunes y neutraliza olores que quedan atrapados en el plástico y la humedad interna. Además, no deja residuos tóxicos cerca de los alimentos.

Otra fórmula muy usada mezcla bicarbonato de sodio con agua tibia. Muchos expertos recomiendan una cucharada grande por litro de agua. Esta preparación ayuda a remover grasa, manchas secas y restos de comida pegados. También sirve para limpiar la goma de la puerta, donde suele aparecer moho por la humedad acumulada.

La tercera mezcla combina limón, bicarbonato y un poco de vinagre. El limón deja aroma fresco y ayuda a desengrasar superficies. Algunos especialistas aconsejan dejar cáscaras de limón dentro de un recipiente pequeño después de limpiar para mantener el buen olor durante varios días.

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Antes de limpiar, los expertos recomiendan desenchufar la heladera y retirar todos los alimentos. También aconsejan revisar productos vencidos o recipientes con restos viejos. Ese paso evita que el mal olor vuelva rápido.