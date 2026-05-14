¿Tomates en la heladera? Por qué este hábito podría estar arruinando tus ensaladas

Los tomates esconden un secreto de conservación que muchos no saben y es que el frío es su peor enemigo. La mayoría los guarda en la heladera y esa práctica puede transformar una pieza jugosa y aromática en algo insípido.

El fenómeno tiene una explicación biológica. Las bajas temperaturas detienen bruscamente el ciclo de maduración del fruto. Eso provoca una pérdida irreversible de su aroma característico y altera sus paredes celulares, volviendo su textura arenosa o "harinosa".

Para preservar el sabor auténtico del tomate , el consenso de los expertos sugiere almacenarlos a temperatura ambiente. Los mejores lugares para ubicarlos son: en una frutera o estante alejado de la luz solar directa y se aconseja evitar bolsas plásticas cerradas que atrapen la humedad.

Esto permitirá potenciar el sabor del tomate sin que el frío termine apagando sus notas dulces y ácidas . Además, se conservan los compuestos volátiles responsables de ese aroma a huerta. Al cortarlos, se sentirán firmes y jugosos en lugar de blandos o secos.

Si bien el frío degrada la calidad orgánica, existen escenarios críticos donde la heladera se convierte en una herramienta de supervivencia para el alimento: cuando el tomate está muy blando y no se consumirá en el acto. De esa manera, el frío frenará la putrefacción.

En conclusión, la clave no es prohibir el refrigerador, sino entender que es un recurso de última instancia. Para disfrutar de un tomate en todo su esplendor, la clave es comprar lo justo y dejar que repose fuera del frío.