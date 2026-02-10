Presenta:

Tendencias

|

Receta

Fácil y deliciosa: receta de focaccia con tomates para lucirte este verano

Nada más rico en verano que una receta de focaccia con tomates recién horneada, aromática y tentadora, ideal para compartir en momentos especiales.

Candela Spann

Para compartir al sol: receta de focaccia con tomates que grita verano.

Para compartir al sol: receta de focaccia con tomates que grita verano.

Shutterstock

El verano invita a prender el horno y disfrutar de sabores simples y frescos. Esta receta de focaccia con tomates es ideal para quienes buscan un pan casero, aromático y rendidor. Perfecta para picadas, almuerzos livianos o para acompañar ensaladas, su textura esponjosa y dorada la convierte en un clásico que siempre queda bien.

Si querés lucirte prepará esta focaccia
Hoy la receta de focaccia con tomates es tendencia en redes porque combina pan casero, estética rústica y sabores mediterráneos.

Hoy la receta de focaccia con tomates es tendencia en redes porque combina pan casero, estética rústica y sabores mediterráneos.

Rinde: 8 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes

  • 500 g de harina 000.
  • 10 g de sal.
  • 7 g de levadura seca.
  • 1 cucharadita de azúcar.
  • 300 ml de agua tibia
  • 60 ml de aceite de oliva.
  • 200 g de tomates cherry.
  • 100 g de aceitunas (opcional).
  • 1 cucharadita de orégano seco.
  • Sal gruesa, a gusto.
  • Aceite de oliva extra, para terminar.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En un bowl grande colocá la harina y la sal. Mezclá bien y hacé un hueco en el centro.

2. Disolvé la levadura y el azúcar en el agua tibia. Dejá reposar 5 minutos hasta que espume.

3. Volcá la mezcla líquida y el aceite de oliva en el bowl. Integrá hasta formar una masa.

4. Amasá unos 10 minutos hasta que quede lisa y elástica. Si se pega, sumá apenas harina.

5. Tapá y dejá leudar en un lugar tibio durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

6. Aceitá una placa, estirá la masa con las manos y presioná con los dedos formando huequitos.

7. Distribuí los tomates cortados, espolvoreá orégano y sal gruesa.

8. Dejá leudar 20 minutos más. Horneá a 200 °C por 25 minutos hasta dorar.

Siempre te hará quedar como los Dioses esta focaccia

De la cocina a tu mesa

La focaccia es uno de los panes más antiguos de Italia y se usaba como base para probar la temperatura del horno. Conservá esta focaccia con tomates del verano en heladera hasta 3 días, bien envuelta, o freezala ya cortada para tener siempre a mano. ¡Probá una porción de puro placer!.

Archivado en

Notas Relacionadas