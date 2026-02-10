Fácil y deliciosa: receta de focaccia con tomates para lucirte este verano
Nada más rico en verano que una receta de focaccia con tomates recién horneada, aromática y tentadora, ideal para compartir en momentos especiales.
El verano invita a prender el horno y disfrutar de sabores simples y frescos. Esta receta de focaccia con tomates es ideal para quienes buscan un pan casero, aromático y rendidor. Perfecta para picadas, almuerzos livianos o para acompañar ensaladas, su textura esponjosa y dorada la convierte en un clásico que siempre queda bien.
Rinde: 8 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes
- 500 g de harina 000.
- 10 g de sal.
- 7 g de levadura seca.
- 1 cucharadita de azúcar.
- 300 ml de agua tibia
- 60 ml de aceite de oliva.
- 200 g de tomates cherry.
- 100 g de aceitunas (opcional).
- 1 cucharadita de orégano seco.
- Sal gruesa, a gusto.
- Aceite de oliva extra, para terminar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bowl grande colocá la harina y la sal. Mezclá bien y hacé un hueco en el centro.
2. Disolvé la levadura y el azúcar en el agua tibia. Dejá reposar 5 minutos hasta que espume.
3. Volcá la mezcla líquida y el aceite de oliva en el bowl. Integrá hasta formar una masa.
4. Amasá unos 10 minutos hasta que quede lisa y elástica. Si se pega, sumá apenas harina.
5. Tapá y dejá leudar en un lugar tibio durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
6. Aceitá una placa, estirá la masa con las manos y presioná con los dedos formando huequitos.
7. Distribuí los tomates cortados, espolvoreá orégano y sal gruesa.
8. Dejá leudar 20 minutos más. Horneá a 200 °C por 25 minutos hasta dorar.
De la cocina a tu mesa
La focaccia es uno de los panes más antiguos de Italia y se usaba como base para probar la temperatura del horno. Conservá esta focaccia con tomates del verano en heladera hasta 3 días, bien envuelta, o freezala ya cortada para tener siempre a mano. ¡Probá una porción de puro placer!.