Fácil y deliciosa: receta de focaccia con tomates para lucirte este verano

El verano invita a prender el horno y disfrutar de sabores simples y frescos. Esta receta de focaccia con tomates es ideal para quienes buscan un pan casero, aromático y rendidor. Perfecta para picadas , almuerzos livianos o para acompañar ensaladas , su textura esponjosa y dorada la convierte en un clásico que siempre queda bien.

Hoy la receta de focaccia con tomates es tendencia en redes porque combina pan casero, estética rústica y sabores mediterráneos.

1. En un bowl grande colocá la harina y la sal . Mezclá bien y hacé un hueco en el centro.

2. Disolvé la levadura y el azúcar en el agua tibia. Dejá reposar 5 minutos hasta que espume.

3. Volcá la mezcla líquida y el aceite de oliva en el bowl. Integrá hasta formar una masa.

4. Amasá unos 10 minutos hasta que quede lisa y elástica. Si se pega, sumá apenas harina.

5. Tapá y dejá leudar en un lugar tibio durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

6. Aceitá una placa, estirá la masa con las manos y presioná con los dedos formando huequitos.

7. Distribuí los tomates cortados, espolvoreá orégano y sal gruesa.

8. Dejá leudar 20 minutos más. Horneá a 200 °C por 25 minutos hasta dorar.

Siempre te hará quedar como los Dioses esta focaccia

De la cocina a tu mesa

La focaccia es uno de los panes más antiguos de Italia y se usaba como base para probar la temperatura del horno. Conservá esta focaccia con tomates del verano en heladera hasta 3 días, bien envuelta, o freezala ya cortada para tener siempre a mano. ¡Probá una porción de puro placer!.