La inteligencia artificial que cultiva tomates: de qué se trata
100 días, un tomate y una inteligencia artificial tomando decisiones sola en el mundo real. El experimento casero que muestra hasta dónde llega la IA.
Una inteligencia artificial está cultivando tomates. Sin humanos, sin errores, sin descanso. El proyecto de Anthropic puso a Claude a cargo de un cultivo real y lleva más de 100 días funcionando sin fallar. No es un simulador ni un videojuego. Es agricultura de verdad, gestionada por una IA en tiempo real.
Es el proyecto de Martin DeVido, un desarrollador que decidió poner a Claude, la IA de Anthropic, a cargo de un cultivo real, físico y vivo. Lo que encontró en el camino cambió su forma de ver el límite real de la inteligencia artificial.
Claude monitorea la planta cada 15 a 30 minutos sin parar. Mide temperatura, humedad, CO, estado del suelo y condición de las hojas. Con esos datos ajusta las luces, el calor, la ventilación y el riego según lo que la planta necesita en ese momento. No sigue un horario fijo, reacciona a la realidad de la planta en tiempo real.
El momento que lo cambió todo ocurrió cuando falló el hardware. Las luces se apagaron, la calefacción se cortó y el flujo de aire se detuvo. La planta empezó a marchitarse en horas. Claude detectó el problema, evaluó los riesgos por orden de urgencia y restauró el sistema en minutos. Sin una sola intervención humana. Eso no estaba en el guion.
Ese episodio mostró algo que va más allá del riego automático. La IA no solo ejecutó una tarea programada, tomó decisiones bajo presión en un entorno físico real. Identificó qué fallaba, eligió qué arreglar primero y actuó. Eso es gestión de crisis, no automatización básica. Y lo hizo sola, a las 3 de la mañana, sin que nadie lo pidiera. A los 36 días la planta seguía creciendo. A los 100 días el experimento sigue activo.