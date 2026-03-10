La inteligencia artificial que cultiva tomates: de qué se trata

100 días, un tomate y una inteligencia artificial tomando decisiones sola en el mundo real. El experimento casero que muestra hasta dónde llega la IA.

Una inteligencia artificial está cultivando tomates. Sin humanos, sin errores, sin descanso. El proyecto de Anthropic puso a Claude a cargo de un cultivo real y lleva más de 100 días funcionando sin fallar. No es un simulador ni un videojuego. Es agricultura de verdad, gestionada por una IA en tiempo real.

Embed - Ia Tomates Claude monitorea la planta cada 15 a 30 minutos sin parar. Mide temperatura, humedad, CO, estado del suelo y condición de las hojas. Con esos datos ajusta las luces, el calor, la ventilación y el riego según lo que la planta necesita en ese momento. No sigue un horario fijo, reacciona a la realidad de la planta en tiempo real.

El momento que lo cambió todo ocurrió cuando falló el hardware. Las luces se apagaron, la calefacción se cortó y el flujo de aire se detuvo. La planta empezó a marchitarse en horas. Claude detectó el problema, evaluó los riesgos por orden de urgencia y restauró el sistema en minutos. Sin una sola intervención humana. Eso no estaba en el guion.