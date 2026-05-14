El pueblo a 126 km de CABA ideal para recorrer la Ruta del Queso
Este pueblo combina tradición rural, queserías artesanales y productos regionales en una escapada ideal para hacer en el día.
A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Suipacha aparece como un pueblo ideal para quienes buscan salir de la rutina sin organizar un viaje largo. El atractivo central está en la Ruta del Queso, un circuito rural que combina sabores artesanales, paisaje bonaerense y visitas a productores locales.
En pocas palabras
- Suipacha: un destino ideal a 126 km de CABA para disfrutar de la Ruta del Queso, combinando tradición rural, queserías artesanales y productos regionales.
- Circuito Gourmet: la Ruta del Queso ofrece una experiencia gastronómica para conocer procesos artesanales, degustar variedades locales y comprar productos en establecimientos como Cabaña Piedras Blancas y Quesos Fermier.
- Experiencias Adicionales: el recorrido se complementa con paradas como El Mirtilo, que ofrece productos a base de frutos rojos y arándanos, sumando diversidad al paseo.
- Accesibilidad: el circuito está pensado para una escapada de un día, siendo fácilmente accesible en auto y con opciones de transporte público desde Buenos Aires.
El destino se ubica sobre la Ruta Nacional 5, a 126 kilómetros de CABA, y puede recorrerse en auto durante el día. Aunque el texto original menciona el invierno, la propuesta para el próximo domingo corresponde todavía al otoño, una época atractiva para caminar entre establecimientos, hacer degustaciones y comprar productos regionales.
Una ruta gourmet con identidad bonaerense
La Ruta del Queso nació en 2008, cuando distintos productores de Suipacha decidieron abrir sus establecimientos para mostrar el trabajo detrás de sus quesos y otros productos de campo. Desde entonces, el paseo se consolidó como una experiencia gastronómica breve, pensada para quienes quieren conocer procesos artesanales, probar variedades locales y disfrutar una jornada distinta cerca de Buenos Aires.
Entre las paradas más reconocidas aparece Cabaña Piedras Blancas, una firma vinculada a los quesos especiales y a la producción artesanal. Su propuesta incluye variedades elaboradas con distintas leches y un perfil orientado al mercado gourmet. También forma parte del circuito Quesos Fermier, otro de los nombres asociados a la identidad quesera de Suipacha, con degustaciones y visitas que permiten acercarse al proceso productivo.
Arándanos, dulces y productos de campo
El recorrido no se limita al queso. El Mirtilo suma una experiencia distinta a partir de frutos rojos, arándanos y productos artesanales. Según la información oficial del circuito, ofrece visitas guiadas los sábados, domingos y feriados, con horarios a las 11, 14 y 16, siempre con reserva previa. Esta parada permite sumar dulces, conservas y sabores frutales a una jornada dominada por los lácteos.
El circuito también tiene una ventaja práctica: puede hacerse sin necesidad de quedarse a dormir. Suipacha está cerca de CABA, las principales propuestas se ubican en torno a la Ruta 5 y el plan se adapta bien a una salida de domingo. La recomendación, de todos modos, es revisar horarios y disponibilidad antes de viajar, ya que la propia Ruta del Queso advierte que las visitas deben coordinarse con cada productor.
Cómo llegar a Suipacha desde CABA
Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es salir por Acceso Oeste, continuar por la RN7 y empalmar luego con la Autopista Luján-Bragado/RN5 hasta Suipacha. El municipio informa que el trayecto demanda alrededor de dos horas en auto. También existen alternativas en tren, micro y chárter, lo que amplía las opciones para quienes no quieren manejar.