El pueblo a 126 km de CABA ideal para recorrer la Ruta del Queso

A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Suipacha aparece como un pueblo ideal para quienes buscan salir de la rutina sin organizar un viaje largo. El atractivo central está en la Ruta del Queso, un circuito rural que combina sabores artesanales, paisaje bonaerense y visitas a productores locales.

El destino se ubica sobre la Ruta Nacional 5, a 126 kilómetros de CABA, y puede recorrerse en auto durante el día. Aunque el texto original menciona el invierno, la propuesta para el próximo domingo corresponde todavía al otoño, una época atractiva para caminar entre establecimientos, hacer degustaciones y comprar productos regionales.

La Ruta del Queso nació en 2008, cuando distintos productores de Suipacha decidieron abrir sus establecimientos para mostrar el trabajo detrás de sus quesos y otros productos de campo. Desde entonces, el paseo se consolidó como una experiencia gastronómica breve, pensada para quienes quieren conocer procesos artesanales, probar variedades locales y disfrutar una jornada distinta cerca de Buenos Aires.

Entre las paradas más reconocidas aparece Cabaña Piedras Blancas , una firma vinculada a los quesos especiales y a la producción artesanal. Su propuesta incluye variedades elaboradas con distintas leches y un perfil orientado al mercado gourmet. También forma parte del circuito Quesos Fermier, otro de los nombres asociados a la identidad quesera de Suipacha, con degustaciones y visitas que permiten acercarse al proceso productivo.

Arándanos, dulces y productos de campo

El recorrido no se limita al queso. El Mirtilo suma una experiencia distinta a partir de frutos rojos, arándanos y productos artesanales. Según la información oficial del circuito, ofrece visitas guiadas los sábados, domingos y feriados, con horarios a las 11, 14 y 16, siempre con reserva previa. Esta parada permite sumar dulces, conservas y sabores frutales a una jornada dominada por los lácteos.

El circuito también tiene una ventaja práctica: puede hacerse sin necesidad de quedarse a dormir. Suipacha está cerca de CABA, las principales propuestas se ubican en torno a la Ruta 5 y el plan se adapta bien a una salida de domingo. La recomendación, de todos modos, es revisar horarios y disponibilidad antes de viajar, ya que la propia Ruta del Queso advierte que las visitas deben coordinarse con cada productor.

Cómo llegar a Suipacha desde CABA

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Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es salir por Acceso Oeste, continuar por la RN7 y empalmar luego con la Autopista Luján-Bragado/RN5 hasta Suipacha. El municipio informa que el trayecto demanda alrededor de dos horas en auto. También existen alternativas en tren, micro y chárter, lo que amplía las opciones para quienes no quieren manejar.