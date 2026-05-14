El pueblo de Salta que queda a minutos de la capital y tiene una postal imponente

A pocos kilómetros de la ciudad de Salta , el paisaje empieza a cambiar sin necesidad de recorrer grandes distancias. En este pueblo , los cerros verdes, el aire fresco y el ritmo tranquilo abren una escapada muy distinta a la del movimiento urbano.

La Caldera se ubica al norte de la capital salteña, en una zona donde el Valle de Lerma empieza a encontrarse con caminos más húmedos y vegetación más intensa. Esa cercanía la vuelve una opción cómoda para quienes buscan una salida corta, pero con sensación real de cambio de escenario.

Una de las imágenes más fuertes del pueblo es el Cristo Penitente, una figura monumental ubicada entre los cerros. Desde ese sector se obtienen vistas amplias del valle y del entorno natural, lo que convirtió al lugar en una de las postales más reconocibles de La Caldera .

En este pueblo, el río y los caminos cercanos permiten una escapada breve sin alejarse demasiado de Salta capital.

El río también forma parte de la identidad local. En torno a sus márgenes aparecen espacios para descansar, caminar y disfrutar del paisaje, con una atmósfera más serena que la de otros destinos turísticos de la provincia. Esa relación con el agua le da al pueblo un perfil simple, pero muy atractivo para una escapada.

A eso se suman los paseos de naturaleza. En los alrededores hay caminatas cortas, vistas hacia el valle y recorridos como el Cerro de la Cruz, señalado por la promoción turística salteña como uno de los puntos para observar el paisaje desde lo alto.

La Caldera también se apoya en su vida cultural. Las artesanías, las fiestas patronales y las tradiciones locales refuerzan una identidad de pueblo que no depende solo de la cercanía con la capital, sino de una historia propia y de una forma más pausada de habitar el norte salteño.

image Los cerros que rodean al pueblo ofrecen vistas amplias del Valle de Lerma y refuerzan el perfil natural de La Caldera.

Cerca de allí, el Dique Campo Alegre suma otra posibilidad para completar el recorrido. El entorno permite disfrutar de paisajes abiertos, contacto con la naturaleza y actividades al aire libre, lo que amplía el atractivo de una visita que puede resolverse en pocas horas o extenderse durante todo el día.

Por eso La Caldera funciona como una escapada muy rendidora dentro de Salta. Entre cerros, río, senderos y una figura religiosa que domina el paisaje, este pueblo logra ofrecer una experiencia cercana, tranquila y visualmente poderosa.