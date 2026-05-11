Ruinas incas en medio de las montañas: este pueblo es uno de esos lugares con una vibra antigua que transforma

En Catamarca hay un lugar donde el pasado inca no aparece como una referencia lejana, sino como una presencia concreta. El Shincal de Quimivil se encuentra cerca del pueblo de Londres y es uno de los sitios arqueológicos incas más importantes del noroeste argentino.

El sitio fue construido por los incas entre 1471 y 1536, al pie de la serranía de Quimivil. Su ubicación no fue casual: formó parte de la organización territorial del Tawantinsuyu y funcionó como un centro administrativo de gran relevancia dentro de la región.

Por esa importancia, muchas veces se lo menciona como el “Cuzco argentino”. El nombre no busca exagerar, sino dar una idea de la escala que tuvo este espacio, donde todavía se reconocen sectores ceremoniales, áreas de circulación, estructuras de piedra y una planificación que responde al modelo urbano inca.

El recorrido permite caminar entre restos de antiguas construcciones y observar cómo la arquitectura se integraba con el entorno. Las montañas, el suelo árido y la amplitud del valle ayudan a entender por qué este lugar no funciona solo como una visita histórica, sino también como una experiencia paisajística .

El sitio arqueológico se encuentra cerca de Londres, uno de los pueblos históricos del oeste de Catamarca.

Uno de los puntos más fuertes del Shincal está en sus espacios ceremoniales. Las plataformas, escalinatas y sectores elevados permiten imaginar el rol político, religioso y administrativo que tuvo este enclave, pensado para controlar y organizar parte del territorio incorporado al mundo inca.

La visita también dialoga con Londres, uno de los pueblos más antiguos de Argentina. Esa cercanía le da al recorrido una capa extra, porque permite unir en una misma escapada la historia colonial del oeste catamarqueño con una memoria mucho más antigua, vinculada a los pueblos originarios y al avance del imperio incaico.

Llegar hasta la zona es parte de la experiencia. La Ruta Nacional 40 conecta Londres, Belén, Hualfín y Santa María, y permite recorrer una región donde los paisajes secos, los cerros y los sitios arqueológicos arman una de las rutas históricas más atractivas del norte argentino.

El Shincal de Quimivil no es solo un conjunto de ruinas. Es una forma de mirar Catamarca desde otra profundidad, con un paisaje donde las piedras, los caminos y las montañas todavía conservan la huella de una civilización que dejó marcas decisivas en esta parte del país.