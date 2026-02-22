Microsoft busca la autosuficiencia en IA: el plan de Mustafa Suleyman para despegarse de OpenAI

El jefe de Microsoft AI adelantó que la compañía trabaja en modelos de superinteligencia propios para lograr la autosuficiencia en IA y diversificar su oferta.

El jefe de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, apuesta por la Autosuficiencia en IA para mitigar los riesgos de depender de un solo socio externo.

Microsoft decidió cambiar el rumbo de su estrategia digital. Su objetivo principal es alcanzar la autosuficiencia en IA para dejar de estar atada a los avances de OpenAI, diversificando su oferta de herramientas y desarrollando sus propios modelos de lenguaje a gran escala durante este 2026.

Logo OpenAI - Portada Microsoft busca su idependencia de la IA. Shutterstock Mustafa Suleyman, quien lidera la división de inteligencia artificial de la firma desde marzo de 2024, fue clarito en una charla reciente con el Financial Times. La meta es crear una "superinteligencia" que funcione bajo el techo de la casa, usando equipos de entrenamiento de primer nivel y una escala de cómputo inmensa. Ya no quieren ser solo el socio que pone la infraestructura; ahora buscan el control total de la tecnología.

El camino hacia la autosuficiencia en IA y los nuevos modelos En agosto de 2025, la compañía ya mostró un adelanto de MAI-1-preview, un modelo de desarrollo interno que se entrenó con unas 15.000 placas Nvidia H100. Este despliegue técnico busca reemplazar a los sistemas de OpenAI en tareas específicas de Copilot, lo que marca un primer paso firme para ganar autonomía.

Además, Microsoft empezó a abrir el abanico de proveedores para no poner todo en la misma IA. Actualmente, sus centros de datos ya hospedan modelos de Meta, Mistral, xAI y Black Forest Labs. Incluso se supo que testearon los modelos Claude de Anthropic para algunas funciones de Office después de notar que andaban mejor para ciertos procesos, llegando al punto de pagarle a AWS para acceder a esa tecnología.

Inteligencia artificial Microsoft planea diversificar la oferta de inteligencia artificial. Shutterstock Wall Street y el impacto de la dependencia externa El ajuste en la relación con OpenAI también tuvo sus motivos legales. En octubre de 2025, las dos empresas firmaron un nuevo acuerdo que convirtió los derechos de participación en ganancias de Microsoft en una tenencia del 27% de OpenAI Group PBC, una entidad valorada en unos 135.000 millones de dólares. Este arreglo le dio a Microsoft el derecho de perseguir la inteligencia artificial general de forma independiente, ya sea sola o con otros socios.