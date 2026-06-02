¿Sirve en el día a día? Lo bueno y lo malo de Copilot

Copilot , tanto en su aplicación nativa de Microsoft como en la extensión integrada en el navegador Edge es una de las IAs más utilizadas. Se trata de un asistente conversacional impulsado por inteligencia artificial que busca simplificar los flujos de trabajo, automatizar tareas y ofrecer respuestas contextuales.

En nuestra experiencia con el chatbot logramos observar ventajas claras, pero también limitaciones que conviene destacar.

Lo primero que notamos fue su lenguaje amigable y una interfaz simple. Copilot mantiene un tono cordial y directo, lo que hace que la interacción sea fluida y accesible incluso para quienes no están familiarizados con asistentes de este tipo. A diferencia de otros sistemas, nos resultó liviano en el consumo de memoria RAM, lo que permitió mantener abiertas varias aplicaciones al mismo tiempo sin notar ralentización.

Otra característica que nos pareció útil fue la capacidad de resumir textos de manera integrada en el navegador Microsoft Edge . Con un clic pude obtener síntesis de artículos extensos, organizar fichas de lectura e incluso formular preguntas sobre el contenido en pantalla. Esta función facilita el trabajo de quienes leen o investigan en línea con frecuencia.

Además, me llamó la atención la posibilidad de elegir entre cuatro modos de respuesta : rápida, análisis más profundo, inteligente e investigación. Esta flexibilidad permite adaptar la experiencia según el nivel de detalle que se necesita en cada momento.

Lo que no nos gustó

Sin embargo, encontramos limitaciones importantes. A pesar de su amabilidad, Copilot no logra un rendimiento óptimo en la redacción académica o profesional. En mis pruebas cometió errores de registro y tono que lo hacen poco confiable para trabajos formales. Si bien responde de forma clara a explicaciones o instrucciones simples, no alcanza la precisión de otras herramientas como ChatGPT o Perplexity cuando se trata de elaborar textos complejos o con un nivel de exigencia mayor.

Otro punto es que, al centrarse en la experiencia conversacional, puede transmitir una sensación de “simplicidad excesiva” en ciertos contextos. Esa cercanía funciona bien en la productividad diaria, pero no siempre en entornos que requieren rigurosidad o especialización.

image La opción de Copilot en el Navegador Microsoft Edge Copilot

Un balance de la IA Copilot

Nuestras impresiones finales son que Copilot resulta un asistente versátil para tareas cotidianas, resúmenes y consultas rápidas. Ofrece integración eficiente en el ecosistema de Microsoft y un diseño pensado para usuarios que priorizan la agilidad. Sin embargo, quienes busquen un aliado sólido para la escritura encontrarán mejores alternativas en otros asistentes de inteligencia artificial.