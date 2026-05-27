Según la inteligencia artificial, estas son las habilidades que hoy priorizan las empresas

El mercado laboral atraviesa una profunda transformación debido al vertiginoso avance de la tecnología y sus herramientas digitales. En este complejo escenario, tanto profesionales como estudiantes se preguntan qué habilidades priorizan hoy las empresas globales. Para despejar los interrogantes, le consultamos a la inteligencia artificial cuál es su análisis estratégico para el mundo actual.

Aunque los conocimientos técnicos continúan siendo importantes, cada vez ganan más terreno las llamadas “habilidades blandas”, vinculadas con la adaptación, la comunicación y la capacidad de resolver problemas en contextos cambiantes.

Según distintos análisis realizados con herramientas de inteligencia artificial y tendencias de recursos humanos, las compañías comenzaron a priorizar perfiles capaces de adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y laborales.

Entre las habilidades más buscadas aparecen la capacidad para trabajar en equipo, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico y la comunicación efectiva. A eso se suma el manejo de herramientas digitales, la inteligencia emocional y la creatividad, aspectos que hoy pueden marcar una diferencia frente a otros candidatos.

Los especialistas aseguran que las empresas valoran especialmente a las personas que pueden aprender rápido y desenvolverse en entornos dinámicos, donde las tareas cambian constantemente.

La modalidad de trabajo remoto ayuda a las contrataciones desde el exterior Foto: Shutterstock El trabajo remoto también impulsó nuevas exigencias en los procesos de selección laboral. Foto: Shutterstock

Por qué las habilidades blandas ganan protagonismo

Con el avance de la inteligencia artificial y la automatización, muchas tareas repetitivas comenzaron a ser realizadas por sistemas tecnológicos. Esto hizo que las empresas empezaran a priorizar competencias humanas difíciles de reemplazar por máquinas.

La empatía, el liderazgo, la negociación y la capacidad de colaborar con otras personas son algunos de los aspectos que hoy pueden influir en una entrevista laboral o en un proceso de selección.

Además, el crecimiento del trabajo remoto y de los equipos híbridos también generó nuevas exigencias. Actualmente, las empresas buscan perfiles que puedan organizarse de manera autónoma, comunicarse correctamente y mantener la productividad sin supervisión constante.