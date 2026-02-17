Según la Inteligencia Artificial, estas son las carreras en peligro de extinción en este 2026

La Inteligencia Artificial brindó un panorama de las carreras que están quedando obsoletas con los avances de la tecnología.

El mapa laboral va cambiando año a año especialmente con la irrupción de la Inteligencia Artificial. La pregunta que desvela a todos es cuáles son las carreras que están en riesgo de extinción. Los últimos reportes muestran que hay una obsolescencia en roles basados en tareas repetitivas.

Las carreras que ya no van, según la Inteligencia Artificial Lo que antes era una carrera de cinco años actualmente se enfrenta a algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. La traducción está en crisis. El traductor de texto técnicos o administrativos ha sido desplazado por la IA. Una opción será la lingüística computacional o la comunicación intercultural estratégica.

IA68 La Inteligencia Artificial viene ganado terreno en todas partes. Archivo MDZ En cuanto a contabilidad y auditoría básica también están en crisis. El procesamiento de facturas, balances y liquidaciones de impuestos es actualmente una tarea casi 100% automatizada por softwares de gestión inteligente. Se puede optar por asesores financieros estratégicos que usen IA para predecir crisis y optimizar inversiones.

También el diseño gráfico está en la mira. La creación de banners, piezas gráficas y logotipos está siendo reemplazada por la IA. El diseñador que solo ejecuta pedidos está desapareciendo. Ya no se trata de dominar un software sino de la Dirección de Arte y Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI), donde la psicología del consumidor es el motor.