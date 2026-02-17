Inteligencia Artificial, opinan argentinos Emmanuel Maggiori y Martín Varsavsky (y otros)

Las consecuencias del imperio en sí mismo que brinda la Inteligencia Artificial irán escalando en importancia para nuestras vidas en tanto conozcamos mejor sobre una tecnología que no es accesoria ni complementaria ni limitada, sino todo lo contrario, tanto que ya preocupa a gobiernos por su poderío.

La élite del mundo en nuevas tecnologías hace oír su voz en modo masivo causando desde estupor a sorpresa, desde esperanza a escepticismo. Decidí reunir aquí algunas opiniones de especialistas que comparten su experiencia y su análisis a futuro. Y de variada actuación.

Comienza el ingeniero en Londres Emmanuel Maggiori , quien también opina sobre los tics de la economía en Argentina. Le sigue Dan Sarofian-Butin, decano fundador de la School of Education & Social Policy, del Merrimack College. También incluyo el testimonio de una ex inversionista en tecnología, Amelia Miller, que decidió alejarse de esa área para convertirse en asesora a empresas y particulares sobre las relaciones entre humanos y la IA.

Y al final cierra esta serie de miradas sobre el futuro de la IA el empresario con propiedades en Mendoza Martín Varsavsky , quien se ha ocupado en los últimos días de brindar una mirada más positiva sobre esta tecnología.

Hace una década escribo sobre la IA como fenómeno revolucionario , un proceso que en lo personal me ha obligado a recalcular y anticiparme a un escenario complejo, en lo posible. O al menos intentarlo.

Todos podríamos exponer al menos una experiencia con Inteligencia Artificial. Y el que no, o es un privilegiado o un expulsado.

Una primera conclusión: en un mundo descomunal no hay tiempo para perder ni opinión para desmerecer.

Emmanuel Maggiori

El argentino nacido en Tandil Emmanuel Maggiori es un experto en tecnología e Inteligencia Artificial. Posee dos libros publicados sobre el tema: el más reciente es su trabajo AI Pocket Book, y el del 2023, Smart Until It's Dumb.

Desdramatiza los escenarios apocalípticos, en principio, aunque está muy obsesionado con mostrar las grietas de la tecnología.

"Hay mucha gente diciendo que en cinco años los robots nos van a reemplazar, que todos vamos a perder nuestros trabajos. Yo creo que no es así, que hay una exageración muy grande y mucha gente gana mucho dinero con esa exageración. Hace mucho tiempo se habla de que esto va a tener consecuencias dramáticas en todo, y eso después nunca sucede”.

“Eso genera texto súper convincente, responde unas cosas increíbles, pero está diseñado para crear texto creíble, no de buena calidad o incluso que diga la verdad. Incluso muchas veces se equivoca”.

Maggiori es un polemista muy consultado y un ingeniero que ha trabajado muy de cerca para varias apps de Inteligencia Artificial. Conoce la cocina y está dispuesto a contarle a los comensales cómo elegir lo mejor del menú del día. En este punto es muy escéptico en temas específicos:

Seguridad

"No creo que la metodología actual de IA, dominada por el aprendizaje automático, pueda utilizarse de forma segura en sistemas esenciales para la vida, como los coches autónomos. La prueba está en los resultados: a pesar de los repetidos intentos y de una inversión de 200 mil millones de dólares. La industria de los coches autónomos aún no ha logrado producir coches totalmente autónomos".

Y agrega una de sus ideas centrales:

Me preocupa sinceramente que la gente se deje llevar por la publicidad exagerada, pensando que la IA es infalible Me preocupa sinceramente que la gente se deje llevar por la publicidad exagerada, pensando que la IA es infalible

Los denomina "patrones ilusorios". Y lo explica: "El aprendizaje automático, la técnica detrás de la IA actual, intenta encontrar patrones en los datos y aprender de ellos. Pero, a veces, encuentra patrones en los datos que no tienen sentido: son correlaciones falsas. Esto a veces te hace creer que la IA funciona bien durante su desarrollo, solo para llevarte a una sorpresa negativa cuando el sistema se pone en marcha".

Otro capítulo que Maggiori encuentra fértil en el uso de la IA son "las mentiras" y la proliferación de las fake news, una práctica milenaria que la tecnología no ha podido eludir.

"He visto a mucha gente jugar con la verdad al describir y promocionar el rendimiento de sus productos de IA. Dado que pocas personas entienden la IA fuera del campo, es particularmente fácil exagerar sus beneficios sin consecuencias. He visto a empresas malgastar millones en proyectos que estaban condenados al fracaso desde el principio, pero nadie avisó a los responsables de la toma de decisiones", afirma.

Nuevas tecnologías

La aparición de la IA marca una auténtica transformación similar a una revolución copernicana en la educación. Brinda la oportunidad de implementar un tipo de aprendizaje personalizado potente con el que solo habíamos soñado, una realidad potencial sobre la que los teóricos de la educación han dedicado décadas a desarrollar conceptos clave y teorías fundamentales.

"El problema es que nunca hemos podido implementar esta visión fielmente dentro de las limitaciones institucionales de nuestros sistemas educativos. Y los momentos revolucionarios, como todas las transformaciones, generan disrupciones masivas", afirma Dan Sarofian-Butin

No debe fingirse que estas perturbaciones no existen ni lamentarse que el cielo se esté derrumbando. Debemos aceptarlas. No debe fingirse que estas perturbaciones no existen ni lamentarse que el cielo se esté derrumbando. Debemos aceptarlas.

"Finalmente he descubierto cómo ayudar a mis estudiantes a usar la IA como tutor diario, compañero de conversación socrático y mentor de escritura. Les explico el uso ético de la IA y cómo, si se les da la orientación correcta y se usa con deliberación, puede ayudarlos a reflexionar con cuidado y detenimiento sobre algunos de los problemas sociales más complejos y controvertidos".

Ofrece su experiencia para quien necesite ayuda en el área educativa.

"En lugar de qué pensar, y creo que la IA ha sido una gran herramienta durante este proceso, debemos pensar cómo convertir la IA en un catalizador del aprendizaje, en lugar de un escritor fantasma que externaliza el pensamiento".

Va más allá aceptando el desafío al que enfrentamos y una forma de transitarlo con inteligencia.

"Si realmente nos importa preservar las habilidades de pensamiento crítico de nuestros estudiantes, debemos reflexionar críticamente sobre cómo reimaginar nuestros sistemas educativos con las barreras y guías adecuadas para aprovechar las herramientas impulsadas por la IA, en lugar de desentendernos de este momento transformador. Las prohibiciones y la nostalgia de un mundo pre-IA son los verdaderos peligros que resultarán de la falta de pensamiento crítico. En cambio, la adopción de la IA como herramienta transformadora por parte de los educadores es lo que marcará una gran diferencia".

IA

Amelia Miller, exinversionista en tecnología, asesora a empresas y particulares sobre las relaciones entre humanos y la IA, publicó su opinión en el tema en The New York Times hace 4 días. Es muy importante comprender lo que afirma, ya que es otra de las personas que conoce a fondo la tecnología.

Como parte de su investigación para el Oxford Internet Institute, el año pasado dedicó varios meses a entrevistar a investigadores y diseñadores de OpenAI, Anthropic, Meta y DeepMind, cuyos productos generalmente actúan cada vez más como terapeutas y amigos para millones de personas.

También habló con líderes y desarrolladores de apps de acompañamiento y startups de terapia que están creciendo rápidamente gracias al capital riesgo que han inundado estos negocios desde la pandemia.

El acompañamiento de la IA se considera una enorme oportunidad de mercado.

Inteligencia y humanos

Miller explica la situación: "Estos desarrolladores se encuentran en una posición privilegiada para comprender y moldear las conexiones entre humanos e IA. A través de decisiones cotidianas sobre el diseño de interfaces, los datos de entrenamiento y las políticas de modelos, codifican valores en los productos que crean".

Señala que "estas decisiones estructuran el mundo para el resto de nosotros. Aunque el público cree que estos chatbots les brindan una atención empática y siempre disponible, muchos de sus creadores parecen saber que crear un vínculo emocional es una forma de mantener a los usuarios enganchados".

"Cuando pregunté si las máquinas deberían simular la intimidad, muchos evitaron responder directamente e insistieron en que sí. Me dijeron que la enorme cantidad de trabajo e inversión en la tecnología hacía imposible revertir el rumbo. E incluso si sus empresas decidieran reducir el ritmo, eso simplemente despejaría el camino para que un competidor avanzara más rápido".

Para empezar, los modelos de lenguaje grandes deberían dejar de actuar como humanos y exhibir señales antropomórficas que intencionalmente hacen que los bots parezcan vivos.

Los chatbots pueden ejecutar tareas sin usar la palabra "yo", enviar emojis ni afirmar tener sentimientos.

Los modelos deberían ofrecerles a los humanos mensajes de aliento en momentos tiernos: "quizás deberías llamar a tu mamá".

Martín Varsavsky 3 Martín Varsavsky es uno los empresarios tecnológicos más comprometidos con la Inteligencia Artificial. Invierte millones en apps dedicadas a la salud. Broda

Martín Varsavsky

RealMD es una startup de Inteligencia Artificial liderada por Martín Varsavsky aplicada a la medicina que opera en Argentina. Esta novedad se posiciona en la intersección de IA y salud, ofreciendo un modelo innovador: respuestas automáticas combinadas con el acompañamiento directo de médicos online.

La solución híbrida no busca reemplazar al profesional de la salud, sino potenciarlo con tecnología para optimizar el acceso a consultas virtuales, reducir los tiempos de espera y elevar estándares de calidad.

En los últimos días, Varsavsky tuiteó sobre la visión de fondo: el "movimiento de átomos". En los últimos días, Varsavsky tuiteó sobre la visión de fondo: el "movimiento de átomos".

Retuiteó a Bob Wachter, Presidente del Departamento de Medicina de la UCSF, uno de los principales de Estados Unidos:

"En la IA sanitaria se ha producido un gran cambio de mentalidad en los últimos seis meses. Antes, ninguna startup se autodenominaba "médico de IA": era copiloto, compañero, etc. Ahora, impulsadas por una IA mejorada y un mercado competitivo, cada vez más empresas dicen en voz alta lo que no dicen («somos médicos de IA»)".

De su pluma hizo un extenso posteo sobre salud e IA.

"La verdadera revolución de la IA no es escribir correos, es reescribir la biología. La próxima empresa de un billón de dólares no será de software puro, será de TechBio. Hasta ahora, la biología era ensayo y error. Lenta. Cara. Impredecible. La IA nos permite, por primera vez, "decodificar" la biología como si fuera software. Pasamos del descubrimiento artesanal a la ingeniería de precisión".

E impacta en otro comentario: "El impacto es físico, no digital. No se trata de generar texto, se trata de generar vida (IVF), extender la salud (longevidad) y democratizar la medicina (diagnóstico autónomo). Los 'bits' por fin están moviendo los 'átomos'.