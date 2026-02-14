Crédito en Argentina: la intuición quedó vieja y la Inteligencia Artificial empieza a decidir

Durante décadas, la intuición y el historial crediticio tradicional determinaron quién accedía al crédito en Argentina. Pero ese modelo llegó a su fin. Los datos de cierre de 2025 indican un punto de inflexión: la inteligencia artificial y el análisis dinámico desplazan hoy a los criterios rígidos que excluyeron a millones.

Según el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central publicado en enero de este año, el crédito al sector privado representó apenas el 13,6% del PBI en octubre de 2025, muy por debajo del promedio regional de 44,1%. Esta brecha no refleja falta de necesidad, sino un problema de distribución y accesibilidad que los modelos tradicionales no han sabido resolver.

En nuestra compañía, identificamos en 2025 un aprendizaje clave: muchos usuarios que la intuición tradicional descartaría como riesgosos mostraron comportamientos extremadamente responsables cuando se los miraba con datos dinámicos y no con fotos viejas del sistema.

El uso de IA en scoring crediticio permite incluir perfiles invisibles para la banca. No se trata de bajar estándares, sino de medirlos mejor: observar el comportamiento en tiempo real: observar comportamiento en lugar de depender únicamente del historial.

Los datos del BCRA muestran la urgencia de este cambio. Entre marzo y octubre, el saldo real de crédito al sector privado creció 22,1%, con las financiaciones a empresas aumentando 22,7% y a familias 19,9%. Sin embargo, el ratio de irregularidad también subió, alcanzando 4,5% en octubre (desde 1,9% en marzo), con mayor impacto en líneas de consumo. Esto ocurrió en un contexto de expansión rápida bajo modelos tradicionales.

En contextos volátiles, la intuición sin datos es más peligrosa que el riesgo crediticio. Las entidades que este año sigan operando con modelos rígidos enfrentan un riesgo enorme: no entender a sus propios clientes.

La diferencia entre el scoring tradicional y el inteligente es comparable a la que existe entre una fotografía y un video. El primero captura un momento estático; el segundo, una secuencia de comportamientos que permite anticipar tendencias.

Transformar datos en asistencia financiera real significa algo muy concreto: ofrecerle a cada persona el producto adecuado a su momento de vida, o incluso decirle que hoy no es momento de tomar crédito. Esta aproximación, basada en análisis dinámico, permite actuar como verdaderos asistentes financieros en lugar de simples intermediarios.

El contexto que empuja el cambio

En 2025, la economía argentina se reacomodó después de años de distorsiones, abriendo la puerta a un sistema financiero más ordenado y una demanda de crédito que empieza a reconstruirse desde un piso más realista. Para este año, las variables críticas son tres: estabilidad monetaria, ingreso disponible en crecimiento y un mercado de capitales más grande y conectado a la economía real.

Cuando esas tres piezas se alinean, el crédito se convierte en motor, no en problema. Según el BCRA, la profundidad del financiamiento bancario al sector privado creció 5,1 puntos porcentuales interanuales hasta octubre, y se espera que continúe expandiéndose.

En este escenario, el crédito no bancario cobra protagonismo. Entre julio y diciembre, el financiamiento al sector privado a través del mercado de capitales local creció 31% interanual, impulsado por cheques de pago diferido, pagarés y obligaciones negociables.

Archivo MDZ.

Las cifras de irregularidad crediticia del último trimestre encienden alertas. El indicador de Probabilidad de Default Estimada (PDE) para el crédito al sector privado aumentó a 2,2% en octubre, con el segmento de hogares alcanzando 3,9%. Más preocupante aún, la Frecuencia de Empeoramiento —que anticipa cambios en la mora— llegó a 4,2% para familias y 1,1% para empresas, superando promedios históricos.

Esto nos lleva a pensar que la expansión crediticia del último año, basada en gran medida en modelos tradicionales, encontró sus límites. El informe del BCRA reconoce que las entidades financieras fueron readecuando sus estándares de originación crediticia, con un endurecimiento en el segundo semestre, particularmente en créditos a familias y pymes. Pero la pregunta es: ¿cuántas pérdidas podrían haberse evitado con sistemas predictivos más sofisticados?

Argentina cuenta hoy con la infraestructura tecnológica para dar el salto. Según el reporte de pagos minoristas del BCRA de noviembre, están registradas 84 billeteras digitales interoperables y 205 proveedores de servicios de pago con cuentas de pago (Pspcp).

Los saldos en estas cuentas más los fondos invertidos en FCI de dinero representaron 6,3% del total de depósitos en pesos del sector privado en octubre. El acceso a servicios financieros digitales genera un volumen de información sin precedentes sobre comportamiento transaccional.

La clave está en transformar esos datos en decisiones crediticias más precisas. Estamos apostando fuerte en esa dirección. Durante 2025 expandimos nuestras soluciones de deuda y recuperación y avanzamos con fuerza en factoring para pymes en Chile, Uruguay y Perú.

Archivo MDZ.

Argentina tiene una oportunidad única. La infraestructura está. Los datos están. La tecnología está disponible. Lo que hace falta es la decisión de adoptarla masivamente. Porque en un país donde históricamente el acceso al crédito fue privilegio de pocos, la inteligencia de datos promete convertirlo en derecho de muchos.

* Julián Sanclemente, CEO y cofundador de Alprestamo