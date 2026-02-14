ARCA: cuántos dólares se pueden depositar sin generar alertas
La ARCA actualizó los montos de control y fijó nuevos límites para depósitos en dólares y otras operaciones bancarias.
Desde 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex Administración Federal de Ingresos Públicos, elevó significativamente los umbrales de información que deben reportar bancos y billeteras virtuales. Para personas físicas, el límite mensual de depósitos y transferencias es de $50.000.000.
En el caso de depósitos en dólares, la entidad financiera convierte el monto al tipo de cambio oficial para determinar si se supera ese tope. Es decir, no existe un límite en dólares como cifra fija: lo que se analiza es su equivalente en pesos al momento de la acreditación. Si el total mensual supera los $50 millones, la operación queda informada dentro del régimen de monitoreo.
Te Podría Interesar
Además de depósitos y transferencias, ARCA controla otros movimientos relevantes. Las extracciones en efectivo se informan desde los $10.000.000, mientras que los saldos bancarios al cierre de mes también se reportan si superan los $50.000.000 en personas físicas. Para personas jurídicas, el umbral general es de $30.000.000.
Los límites actuales representan una fuerte actualización respecto de los valores anteriores, que eran considerablemente más bajos (por ejemplo, $2.000.000 para transferencias y $1.000.000 para saldos mensuales). También se amplió el tope de información en plazos fijos hasta $100.000.000 para personas físicas y en tenencias en sociedades de bolsa al mismo monto.
Otros montos que monitorea ARCA
-
Transferencias y acreditaciones: $50.000.000 (personas físicas) y $30.000.000 (personas jurídicas).
Extracciones en efectivo: $10.000.000 para ambos casos.
Plazos fijos: $100.000.000 (personas físicas) y $30.000.000 (personas jurídicas).
Billeteras virtuales: $50.000.000 (personas físicas) y $30.000.000 (personas jurídicas).
Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 (personas físicas) y $30.000.000 (personas jurídicas).
Compras como consumidor final: hasta $10.000.000.
Pagos: $50.000.000 (personas físicas) y $30.000.000 (personas jurídicas).
Un punto clave es que, aun cuando una operación no supere los montos informados, ARCA puede requerir explicaciones si detecta movimientos inusuales o inconsistencias patrimoniales. Si los fondos provienen de ingresos o ahorros debidamente declarados, la justificación suele resolverse sin inconvenientes