ARCA lanzó el programa de promoción de cumplimiento voluntario: qué es

ARCA impulsa el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias con un nuevo programa digital. De qué se trata y cómo impacta.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó un Programa de Promoción del Cumplimiento Voluntario diseñado para facilitar que los contribuyentes regularicen sus obligaciones fiscales antes de enfrentar medidas de fiscalización más estrictas. La iniciativa fue oficializada mediante la Resolución General 5823/2026, publicada en el Boletín Oficial el 11 de febrero.

La medida —parte de una estrategia de gestión basada en estándares internacionales de “Gestión de Riesgo de Cumplimiento” promovidos por la OCDE y el CIAT— busca transformar la relación entre el organismo recaudador y los ciudadanos a través del uso intensivo de herramientas digitales y campañas preventivas.

El cumplimiento que busca ARCA con este programa El nuevo programa propone que los contribuyentes puedan anticiparse a eventuales incumplimientos mediante una serie de mecanismos electrónicos que simplifican trámites y ponen a disposición información clave sobre su situación fiscal.

Entre los principales instrumentos se destacan:

Servicio web “Nuestra Parte”: plataforma donde los contribuyentes podrán consultar su situación registral, datos de ingresos, bienes informados por terceros, inconsistencias detectadas, deudas exigibles y declaraciones juradas pendientes. El objetivo es que los ciudadanos visualicen la misma información que maneja ARCA para poder corregir errores antes de que se conviertan en un problema mayor.

Campañas de inducción: notificaciones enviadas al Domicilio Fiscal Electrónico cuando se detectan inconsistencias. Estas comunicaciones habilitan un plazo de 30 días para corregir la situación de forma voluntaria antes de avanzar hacia instancias más formales.

Requerimientos electrónicos: comunicaciones digitales que solicitan información adicional sobre operaciones, ingresos o egresos y que deben ser respondidas por el contribuyente a través del sistema SIACE (Sistema de Acciones de Control Electrónico).

Fiscalizaciones electrónicas: si persisten las inconsistencias, ARCA puede iniciar una fiscalización digital, también manejada completamente en línea, sin necesidad de inspecciones presenciales. La resolución establece que los requerimientos y las fiscalizaciones electrónicas deben ser respondidos dentro de los 15 días hábiles administrativos siguientes a su notificación. El contribuyente puede adjuntar documentación en formato digital y solicitar una única prórroga por igual plazo, siempre a través del sistema SIACE.