ARCA: qué pasa si transferís dinero entre tus cuentas propias
Muchos usuarios suelen transferir dinero entre sus propias cuentas. ARCA explicó cuándo investiga y cuándo no.
Las transferencias entre cuentas bancarias o billeteras virtuales de un mismo titular suelen ser operaciones habituales en la vida financiera diaria. Sin embargo, en 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene estrictos controles que pueden encender alertas automáticas y requerir documentación adicional a pesar de tratarse de movimientos entre cuentas propias.
Aunque generalmente estas transferencias no generan conflictos, hay conductas que pueden activar la supervisión fiscal. Uno de los principales riesgos es no responder a los pedidos de información por parte de bancos o plataformas digitales. Si la entidad solicita justificar el origen de los fondos y no se contesta en tiempo y forma, el caso puede escalar hasta generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
ARCA también puede exigir documentación incluso en transacciones internas. Si la persona no puede acreditar de dónde provienen los fondos transferidos, la operación queda bajo análisis y puede derivar en controles más exhaustivos, ajustes fiscales o multas.
Entre los documentos que pueden requerirse figuran recibos de sueldo, haberes jubilatorios, declaraciones juradas impositivas, facturas por trabajos o servicios, y comprobantes de transferencias anteriores.
Montos bajo la lupa de ARCA en 2026
ARCA estableció diversos topes que las entidades financieras monitorean de forma permanente:
Para personas físicas, el límite mensual considerado para transferencias, acreditaciones y saldos es de $50.000.000.
Para personas jurídicas, el tope mensual es de $30.000.000.
En cuanto a efectivo, las extracciones tienen un máximo de $10.000.000 por mes, tanto para individuos como para empresas.
Las compras como consumidor final también tienen un tope de $10.000.000.
Superar estos valores no implica automáticamente una sanción, pero sí habilita pedidos de justificación, cruces de información y controles adicionales por parte del organismo recaudador.
Las operaciones en dólares o criptomonedas no quedan excluidas de los controles. En estos casos, los montos se convierten a pesos según la cotización tipo comprador del día de la operación o el último valor informado para criptoactivos. Esto puede hacer que, sin darse cuenta, un usuario supere los límites vigentes y active alertas.
Los especialistas fiscales recomiendan:
-
Guardar todos los comprobantes de ingresos y movimientos.
Declarar correctamente las fuentes de dinero.
Llevar un registro del total transferido mes a mes.
Responder siempre a los requerimientos del banco o billetera virtual.