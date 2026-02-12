ARCA: los intereses de depósitos en dólares ya no tendrán retención de Ganancias

ARCA dispuso que los intereses de depósitos en moneda extranjera no estarán sujetos a retenciones del impuesto a las ganancias, según la nueva resolución.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó que los intereses generados por depósitos en moneda extranjera no estarán sujetos a retenciones del Impuesto a las Ganancias. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5822/2026, publicada el 10 de febrero en el Boletín Oficial.

Según informó el organismo, la decisión se enmarca en la denominada Ley de Inocencia Fiscal y forma parte del proceso de adecuación normativa y simplificación tributaria impulsado por el Poder Ejecutivo. El objetivo es fomentar la incorporación de fondos al sistema financiero formal y reducir cargas administrativas.

La implementación de la moratoria acercará importantes recursos a las arcas de la AFIP, y crece el entusiasmo en el Gobierno. Foto: Analía Melnik/MDZ Los depósitos en moneda extranjera no tendrán retención de Ganancias. Foto: Analía Melnik/MDZ Qué cambia con la nueva resolución de ARCA La resolución incorpora como excepción al régimen de retención previsto en la Resolución General 830 a los intereses originados por depósitos en moneda extranjera realizados por personas humanas y sucesiones indivisas en entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526.

De esta manera, quienes depositen dólares en el sistema bancario no sufrirán retenciones sobre los intereses generados por esos fondos. La medida busca incentivar la bancarización y garantizar la trazabilidad de los activos dentro del circuito formal de la economía.