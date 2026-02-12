ARCA: los intereses de depósitos en dólares ya no tendrán retención de Ganancias
ARCA dispuso que los intereses de depósitos en moneda extranjera no estarán sujetos a retenciones del impuesto a las ganancias, según la nueva resolución.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó que los intereses generados por depósitos en moneda extranjera no estarán sujetos a retenciones del Impuesto a las Ganancias. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5822/2026, publicada el 10 de febrero en el Boletín Oficial.
Según informó el organismo, la decisión se enmarca en la denominada Ley de Inocencia Fiscal y forma parte del proceso de adecuación normativa y simplificación tributaria impulsado por el Poder Ejecutivo. El objetivo es fomentar la incorporación de fondos al sistema financiero formal y reducir cargas administrativas.
Qué cambia con la nueva resolución de ARCA
La resolución incorpora como excepción al régimen de retención previsto en la Resolución General 830 a los intereses originados por depósitos en moneda extranjera realizados por personas humanas y sucesiones indivisas en entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526.
De esta manera, quienes depositen dólares en el sistema bancario no sufrirán retenciones sobre los intereses generados por esos fondos. La medida busca incentivar la bancarización y garantizar la trazabilidad de los activos dentro del circuito formal de la economía.
Desde ARCA señalaron que la modificación responde a los lineamientos establecidos en la Ley 27.799 y en el Decreto 353/2025, orientados a reducir la presión fiscal formal, simplificar regímenes de información y fortalecer la confianza en el sistema institucional. La normativa ya se encuentra vigente desde su publicación oficial.