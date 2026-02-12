Plazo fijo en dólares: cuántos depósitos hay en el sistema y qué tasas ofrecen los bancos

El Gobierno apuesta a que ingresen los dólares fuera del sistema. Los bancos ofrecen una alternativa para esos depósitos: el plazo fijo en moneda extranjera.

Con la reglamentación de la ley de inocencia fiscal, la incógnita que ronda en el mercado es si efectivamente las personas volcarán el "canuto" al sistema financiero y, eventualmente, invertirlo. Una alternativa que asoma para los inversores, y que los bancos ya se preparan para recibir, es el plazo fijo en dólares.

El Gobierno apuesta al ingreso de dólares del colchón al sistema y apuntalar la oferta de divisas, que viene en crecimiento desde la eliminación del cepo para las personas físicas por mediados de abril de 2025, lo que llevó a compras récords en el mercado cambiario. Según el Banco Central (BCRA), los ahorristas minoristas adquirieron durante el año pasado US$26.108 millones para atesoramiento.

Así, los últimos datos disponibles arrojan que el nivel de depósitos en dólares esta en 37.800 millones.

En paralelo, los plazo fijos en dólares también vienen en crecimiento y casi rompen los US$10.000 millones. De acuerdo a estimaciones del economista Amilcar Collante, se ubicaron en US$9.940 millones.

Plazo fijo en dólares Amilcar Collante Qué tasas ofrecen los bancos Los principales bancos reactivaron las tasas de los plazo fijos en dólares. Tanto Banco Nación, como Macro y BBVA ofrecen una tasa del 5% para un plazo de 365 días.