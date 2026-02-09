Plazo fijo: banco por banco, las tasas del lunes 9 de febrero

Las tasas de interés del plazo fijo a 30 días muestran fuertes diferencias entre bancos este 9 de febrero, con rendimientos que van del 23% al 33,5%.

Las tasas de interés para plazo fijo a 30 días se mantienen dispares este lunes 9 de febrero, con diferencias marcadas entre los bancos tradicionales y entidades que ofrecen rendimientos más altos de forma online. En un contexto donde los ahorristas siguen de cerca la evolución de los rendimientos en pesos, comparar banco por banco se vuelve clave antes de inmovilizar el dinero.

Cuánto ofrecen los bancos con mayor volumen de depósitos Entre los bancos más grandes del sistema, el Banco Nación ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 26%, mientras que el Banco Provincia se ubica apenas por debajo, con un 25%. En tanto, entidades como Santander, Galicia, BBVA y Banco Ciudad presentan tasas del 23%, ubicándose entre las más bajas del mercado para este tipo de colocaciones.

Por su parte, Banco Macro aparece como uno de los bancos tradicionales con mejor rendimiento, con una tasa del 27%, seguido por Credicoop, que paga un 25% tanto para clientes como para operaciones online. El ICBC se posiciona en un punto intermedio, con una TNA del 23,5% para plazos fijos a 30 días.

Tasas de plazo fijo online para no clientes La mayor diferencia se observa en el grupo de bancos y financieras que informan tasas online para no clientes, donde los rendimientos superan con claridad a los del sistema tradicional. Entidades como Banco CMF, Banco de Comercio y Banco VOII ofrecen tasas de hasta 33,5%, mientras que Banco Bica, Crédito Regional y Meridian se mueven en torno al 33%, convirtiéndose en las opciones más atractivas en términos de tasa nominal.