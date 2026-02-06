Invertir dos millones en plazo fijo: la cifra exacta que ganás en solo 30 días

Para el ahorrista que no quiere complicaciones ni sorpresas desagradables, el plazo fijo sigue siendo el rey de la mesa. Su mayor virtud es la claridad: desde el minuto uno, sabés exactamente cuánto dinero extra vas a tener cuando se cumpla el mes.

No hay que estar pendiente de la bolsa ni de gráficos complejos. En este inicio de 2026, las pizarras de los bancos han mostrado un movimiento interesante. Mientras que semanas atrás los retornos eran más tímidos, hoy la tasa promedio se acomodó cerca del 26% anual, ofreciendo un aire renovado para quienes deciden inmovilizar sus pesos por un tiempo corto.

Si tenés en la cuenta dos millones de pesos y decidís invertirlos a 30 días, el resultado es concreto. Con la tasa actual del 26%, tu dinero generará unos $42.739,73 de interés puro. Esto significa que, al vencer el plazo, el banco te devolverá un total de $2.042.739,73. Es una forma sencilla de proteger el poder de compra de tus ahorros sin asumir los riesgos que implican otras inversiones más volátiles. Para muchos, es ese "sueldo extra" o el alivio que ayuda a cubrir los gastos fijos del mes siguiente.

Un error común es pensar que todos los bancos pagan lo mismo. La realidad es que hay una brecha enorme entre las entidades tradicionales y las alternativas digitales o regionales. Por ejemplo, mientras bancos de gran escala como Santander o BBVA ofrecen un 23%, hay instituciones que están saliendo a buscar clientes con ofertas mucho más agresivas. Entidades como el Banco de Comercio o el Banco Voii lideran el ranking actual con tasas que tocan el 33,5%, una diferencia que se siente fuerte al momento de cobrar.

Otras opciones competitivas aparecen en los bancos de provincias, como el de Córdoba con un 29% o el de Corrientes con el 27,5%. Incluso el Banco Nación, el gigante estatal, se mantiene firme en un 26%. Esta variedad obliga al ahorrista a no quedarse con lo primero que ve en su pantalla habitual. A veces, abrir una cuenta en una entidad diferente solo para invertir puede significar ganar varios miles de pesos más por el mismo esfuerzo de ahorro.

Cómo invertir tus dos millones en pocos clics

La burocracia de ir a la sucursal quedó en el olvido. Hoy, constituir un plazo fijo es un trámite que se resuelve desde el celular mientras tomás un café. El primer paso es entrar al home banking y buscar el apartado de inversiones. Una vez allí, solo tenés que cargar el monto (los $2.000.000) y elegir el tiempo de permanencia. Aunque hay plazos más largos, la mayoría elige los 30 días para tener el dinero disponible rápido si surge alguna urgencia o si las tasas vuelven a subir.

Un consejo útil es siempre usar el simulador antes de confirmar. Ahí vas a ver el detalle de la tasa nominal anual (TNA) y la ganancia final. Una vez que aceptás, el dinero se retira de tu caja de ahorros y queda resguardado. Al terminar el período, tanto el capital como los intereses vuelven a tu cuenta de forma automática. Es un proceso transparente y seguro, ideal para quienes valoran su tiempo tanto como su dinero.

El perfil del ahorrista conservador y sus metas

Este instrumento está pensado para personas que priorizan la estabilidad. Sabemos que, en ciertos contextos, puede que el interés no le gane por goleada a la inflación, pero sigue siendo infinitamente mejor que dejar los pesos quietos en la cuenta corriente, perdiendo valor día tras día. Es el refugio para el que necesita previsibilidad: saber que ese dinero está ahí, creciendo paso a paso, sin riesgo de perder ni un centavo del capital inicial.

En definitiva, el éxito de un plazo fijo en 2026 depende de estar bien informado. Con la suba de tasas respecto a principios de año, el escenario se volvió más atractivo. Ya sea para pagar las vacaciones, enfrentar una deuda o simplemente por la tranquilidad de tener un respaldo, los depósitos a 30 días demuestran que lo clásico, si está bien gestionado, nunca falla. La clave es comparar, elegir la mejor tasa del mercado y dejar que el tiempo haga su trabajo.