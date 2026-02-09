La jugosa suma que ARCA le quitará al mendocino que ganó el Loto Plus: más de $500 millones

El apostador acertó la modalidad Tradicional y el Número Plus en el sorteo del sábado 7 de febrero, pero el premio no llega completo por el impuesto que aplica ARCA.

El premio del Loto Plus supera los $1.908 millones, pero ARCA retiene una parte por el impuesto aplicado a premios de gran magnitud.

Un apostador de Mendoza se quedó con uno de los premios más altos registrados en el Loto Plus, luego de acertar todos los números de la modalidad Tradicional y también el Número Plus en el sorteo del sábado 7 de febrero. El pozo total superó los $1.908 millones y tuvo un único ganador en todo el país. No obstante no recibirá todo, ya que antes ARCA se quedará con una parte.

La combinación ganadora de la modalidad Tradicional fue 00, 05, 11, 13, 26 y 30. A ese monto se le sumó el acierto del Número Plus 1, lo que llevó el premio final por encima de los $1.908 millones. Como ocurre en estos casos, la identidad del ganador se mantiene en reserva y hay un plazo para presentarse, validar el ticket y cumplir los pasos formales antes del cobro.

Tras validar el ticket, el ganador cobra el monto neto, con el descuento automático que realiza ARCA según el esquema vigente. ARCA se quedará con una porción Más allá del monto anunciado, el ganador no recibirá la cifra completa porque ARCA retiene una parte del premio por el impuesto correspondiente. Según la Ley 20.630 y normas complementarias, los premios de gran magnitud tributan con un esquema específico: se aplica el 31% sobre el 90% del total, ya que el 10% restante se considera no imponible.

La retención se realiza de manera automática en los juegos fiscalizados, sin que el apostador tenga que hacer trámites extra.

El cálculo de cuánto se queda ARCA Si se toma como referencia un premio de $1.908.000.000, el cálculo queda así: