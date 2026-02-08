En lo que va del año se han emitido 343 multas por alcoholemia en Mendoza

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, en lo que va de 2026 se han realizado 10.120 controles de alcoholemia en rutas y calles de la provincia, lo que representa un promedio cercano a 275 pruebas diarias. Como resultado, se sancionaron en total 343 multas a distintos conductores.

Los operativos forman parte de una estrategia de fiscalización vial que impone dispositivos de control en distintos puntos del territorio.

Hasta este viernes, se controlaron 26.164 vehículos, entre automóviles y motocicletas, y se confeccionaron 11.945 actas por infracciones de tránsito. Del total, 2.011 correspondieron a faltas gravísimas, 187 a infracciones graves, 8.755 a leves y 953 a actas en concurso.

En materia específica de alcoholemia, los controles realizados en 2026 derivaron en 189 actas a conductores con registros de hasta 0,99 gramos de alcohol en sangre, y en 154 procesos contravencionales por alcoholemias superiores a 1 gramo , consideradas las infracciones de mayor gravedad según la normativa vigente.

Para compararlo con el año pasado, por ejemplo, en total en el 2025 se efectuaron 69.503 controles, de los cuales surgieron 1.080 actas por niveles de alcohol de hasta 0,99 gramos y 1.358 procesos contravencionales por alcoholemias superiores a 1 gramo.

Test de alcoholemia El hecho sucedió en Elpidio González y Bonfanti, de Guaymallén. Uno de los conductores dio 1,98 gramos de alcohol en sangre en el test. (Foto ilustrativa).

El rol del laboratorio de alcoholímetros

El despliegue actual se inscribe en una política que se consolidó durante 2025, cuando el Gobierno provincial intensificó los operativos de control vehicular en toda la provincia. En ese período se realizaron 235.015 fiscalizaciones, con un incremento del 10,9 % en controles a automóviles y del 17,3 % en motocicletas.

Uno de los hitos centrales de esta política fue la inauguración, a mediados de septiembre de 2025, del primer Laboratorio Regional de Certificación de Alcoholímetros de Cuyo, ubicado en Luján de Cuyo. El espacio fue puesto en marcha tras el convenio firmado en octubre de 2024 entre el Gobierno de Mendoza y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La instalación demandó una inversión inicial estimada en 44 millones de pesos. El Ministerio de Seguridad y Justicia aportó el reacondicionamiento del espacio y el equipamiento instrumental, mientras que el INTI puso a disposición a sus profesionales para llevar adelante las certificaciones y el mantenimiento del servicio.

El laboratorio permite certificar los alcoholímetros utilizados por la Policía de Mendoza, los municipios y las provincias vecinas que adhieran al acuerdo. Hasta su puesta en marcha, estas verificaciones debían realizarse fuera de la provincia, lo que generaba demoras y reducía la disponibilidad operativa de los dispositivos. El laboratorio permite cumplir con la certificación anual obligatoria que exige la normativa nacional, reduciendo significativamente los tiempos del proceso y aumentando la cantidad de alcoholímetros disponibles en la vía pública.

Según explicaron las autoridades, la provincia cuenta con cerca de 57 alcoholímetros, que ahora pueden ser certificados de manera más rápida y ágil, sin necesidad de ser enviados a otras jurisdicciones.