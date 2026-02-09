Tras el accidente en Pinamar, trasladarán a Bastián Jerez a una clínica privada del AMBA

A tres semanas del choque frontal en la zona de La Frontera, en Pinamar , Bastián Jerez , el niño de 8 años que sufrió “múltiples fracturas de cráneo”, será trasladado a una clínica privada del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) .

El menor pasó tres semanas internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras el grave choque entre una camioneta y un UTV. Allí fue operado siete veces y, la semana pasada, despertó del coma.

Este lunes, el establecimiento prepara el traslado de Bastián Jeréz hacia el Hospital Italiano de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza, donde se iniciará un tratamiento de rehabilitación postraumática.

De acuerdo con NA, la derivación se realizará en un vuelo sanitario de alta complejidad y la logística aérea quedó en etapa final tras la autorización de IOMA. Por su parte, la provincia de Buenos Aires dispuso la organización del operativo.

Según lo que trascendió este domingo, la salida está prevista para la primera hora del lunes, con dos condiciones: la estabilidad clínica del paciente y las condiciones meteorológicas.

La familia había pedido celeridad en la derivación con el objetivo de iniciar cuanto antes la estimulación neurológica. El plan de atención en destino contempla un abordaje con un equipo multidisciplinario para la rehabilitación neurológica postraumática. El proceso apunta a la recuperación de funciones motoras y cognitivas.

La evolución clínica registró un cambio el martes pasado, según el relato de la madre. En ese marco, el niño salió del estado de coma y tuvo momentos de lucidez. La familia informó que pudo identificar a sus padres y a familiares directos. La madre dijo: “Nos regaló sonrisas”, en referencia a ese contacto.

El traslado marcará el paso desde la internación en Mar del Plata hacia una etapa de rehabilitación en el conurbano bonaerense. El operativo quedará sujeto a la evaluación médica inmediata previa a la derivación y al parte meteorológico del momento de la salida.