El motivo del alentador mensaje de la mamá de Bastian a tres semanas del accidente en Pinamar
Tras tres semanas en terapia intensiva y una nueva cirugía, el nene de 8 años mostró una señal alentadora, mientras los médicos siguen de cerca su evolución.
La evolución de Bastian, el nene de 8 años que permanece internado tras el grave accidente ocurrido en Pinamar entre un UTV y una camioneta, mostró en las últimas horas una señal alentadora. Luego de tres semanas en terapia intensiva, el chico despertó y logró reconocer a su familia.
La noticia fue confirmada por su madre, Macarena Collantes, a través de un mensaje publicado en Instagram. “Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo hijo, estamos muy orgullosos de vos”, expresó.
En la misma publicación, agregó: “Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, y cerró con un pedido a la comunidad: "Sigamos pidiendo por Basti, gracias a todos”.
En paralelo, desde el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata informaron que el lunes el niño fue sometido a una nueva intervención quirúrgica, la séptima desde su ingreso.
De acuerdo con el último parte médico, los profesionales reemplazaron una válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo.
La cirugía tuvo un resultado satisfactorio y Bastian se mantuvo estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico. Durante su internación, también requirió asistencia respiratoria mecánica y continúa bajo monitoreo permanente de equipos interdisciplinarios que evalúan su evolución.