Mendoza tendrá un domingo frío al amanecer, pero con una tarde más agradable
Las heladas seguirán presentes en Mendoza este domingo, aunque con el correr de las horas la temperatura volverá a subir y dejará una tarde más agradable.
Mendoza cierra la semana con mucho frío en la mañana, acompañado de heladas y un cielo algo despejado. El dato a tener en cuenta será la baja temperatura que se registrará durante la madrugada y en las primeras horas del día.
La mínima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, será de 1°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. Después del mediodía el tiempo mejorará y se espera que la máxima llegue a los 17°. En la cordillera, además, también se prevé poca nubosidad, por lo que no aparecen cambios importantes en alta montaña.
En el arranque de la semana, Mendoza mantendrá una tendencia parecida, pero con temperaturas en ascenso. El lunes se espera otra jornada con poca nubosidad, heladas y una máxima de 21°, con mínima de 3°. Para el martes, en tanto, el pronóstico anticipa cielo algo nublado y otro repunte térmico, con una máxima de 23° y una mínima de 5°, dentro de una seguidilla de días estables y sin lluvias en la provincia.