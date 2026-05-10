Mendoza tendrá un domingo frío al amanecer, pero con una tarde más agradable

Las heladas seguirán presentes en Mendoza este domingo, aunque con el correr de las horas la temperatura volverá a subir y dejará una tarde más agradable.

Mendoza tendrá este domingo una mañana muy fría, con heladas y una mínima de 1°.

Mendoza cierra la semana con mucho frío en la mañana, acompañado de heladas y un cielo algo despejado. El dato a tener en cuenta será la baja temperatura que se registrará durante la madrugada y en las primeras horas del día.

La mínima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, será de 1°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. Después del mediodía el tiempo mejorará y se espera que la máxima llegue a los 17°. En la cordillera, además, también se prevé poca nubosidad, por lo que no aparecen cambios importantes en alta montaña.

pronostico frio abrigo tiempo invierno (5) El domingo mostrará en Mendoza poca nubosidad, viento leve del noreste y una tarde más agradable. ALF PONCE MERCADO / MDZ