Hoy empiezan a cobrar: cuánto cobran los jubilados con la mínima en febrero

Anses activó el calendario de pagos de febrero para jubilados con la mínima, que cobran con aumento y bono incluido desde este 9 de febrero.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comienzan a cobrar este lunes 9 de febrero, de acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Anses. En febrero, los ingresos llegan con una nueva actualización, que impacta tanto en las jubilaciones como en las pensiones y asignaciones.

Este mes, las prestaciones previsionales reciben un incremento del 2,85%, en el marco del esquema de actualización mensual vigente. Con esta suba, el haber mínimo se ajusta y mejora el ingreso base de quienes forman parte del sistema previsional, en un contexto de seguimiento de la evolución de los precios.

Cuánto cobran los jubilados con la mínima en febrero Tras la actualización de febrero y la continuidad del bono de refuerzo de $70.000, los jubilados que con la mínima pasan a percibir un ingreso total de $429.254. Este monto surge de la combinación del haber actualizado más el refuerzo extraordinario que paga el Estado nacional.

El bono se abona de manera completa a quienes cobran el haber mínimo y de forma proporcional a aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan los $429.254,35, con el objetivo de que todos alcancen ese piso mensual. En cambio, quienes superan ese tope no acceden al refuerzo.

El refuerzo extraordinario garantiza un ingreso total de $429.254 para quienes perciben la mínima. Foto: Archivo Cómo sigue el calendario de pagos de Anses En cuanto al cronograma de pagos, la Anses informó que los jubilados con la mínima cobran según la terminación del DNI. Los pagos comienzan el 9 de febrero para documentos finalizados en 0; continúan el 10 de febrero para los terminados en 1; el 11 de febrero para los finalizados en 2; el 12 de febrero para los DNI terminados en 3; y el 13 de febrero para los finalizados en 4. Luego, el calendario se retoma el 18 de febrero para DNI terminados en 5; el 19 de febrero para los finalizados en 6 y 7; y concluye el 20 de febrero para los documentos terminados en 8 y 9.