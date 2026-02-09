Anses: comienzan los pagos de febrero y estos DNI cobran este lunes

Este lunes arranca el calendario de pagos de Anses para febrero. Cobran según terminación de DNI y también se actualizan jubilaciones y asignaciones.

La Anses pone en marcha este lunes 9 de febrero el calendario de pagos de febrero. Como ocurre todos los meses, los depósitos se organizan según la terminación del DNI, por lo que no todas las personas cobran el mismo día: este lunes les toca a quienes cumplen con los requisitos y tienen el documento terminado en los números indicados.

Quiénes cobran este lunes 9 de febrero en Anses Según el cronograma informado, este lunes cobran:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 0.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo: DNI terminados en 0.

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: cobran todos, sin importar la terminación del DNI. jubilados jubilaciones anses colas pago banco (12).JPG El cronograma de Anses se ordena por terminación del documento y tipo de prestación. ALF PONCE MERCADO / MDZ De cuánto es el aumento que la Anses otorga en febrero En febrero, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,85%. Con esa suba, quienes cobran la jubilación mínima y además reciben el bono de $70.000 pasan a cobrar $429.254,35.

Además, las jubilaciones y pensiones que no superen los $429.254,35 reciben un bono proporcional hasta llegar a ese monto.

Con el bono de $70.000 incluido, las prestaciones previsionales quedan así: