Anses: comienzan los pagos de febrero y estos DNI cobran este lunes
Este lunes arranca el calendario de pagos de Anses para febrero. Cobran según terminación de DNI y también se actualizan jubilaciones y asignaciones.
La Anses pone en marcha este lunes 9 de febrero el calendario de pagos de febrero. Como ocurre todos los meses, los depósitos se organizan según la terminación del DNI, por lo que no todas las personas cobran el mismo día: este lunes les toca a quienes cumplen con los requisitos y tienen el documento terminado en los números indicados.
Quiénes cobran este lunes 9 de febrero en Anses
Según el cronograma informado, este lunes cobran:
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 0.
- Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo: DNI terminados en 0.
- Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 0 y 1.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: cobran todos, sin importar la terminación del DNI.
De cuánto es el aumento que la Anses otorga en febrero
En febrero, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,85%. Con esa suba, quienes cobran la jubilación mínima y además reciben el bono de $70.000 pasan a cobrar $429.254,35.
Además, las jubilaciones y pensiones que no superen los $429.254,35 reciben un bono proporcional hasta llegar a ese monto.
Con el bono de $70.000 incluido, las prestaciones previsionales quedan así:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $321.478,05
- Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35
En el caso de las asignaciones familiares y universales, también se aplica el 2,85%. De esta manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096
- AUH con Discapacidad: $420.354
- Asignación Familiar por Hijo: $64.554
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $210.186