AUH en febrero 2026: cuánto se cobra con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) que se cobran en febrero de 2026, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de diciembre de 2025.

Como ocurre siempre, Anses retiene el 20 % del monto hasta presentar la Libreta AUH, que acredita educación, controles de salud y vacunación.

ANSES confirmó que los nuevos montos de la AUH se podrán percibir desde el 9 de febrero. Foto: Anses

Eso significa que lo que se cobra efectivamente cada mes es:

Si una familia tiene dos hijos menores de edad, sólo con AUH recibiría unos $206.553,60 en mano antes de sumar otros beneficios complementarios.

Sumando prestaciones como Tarjeta Alimentar o Complemento Leche, ese ingreso total puede superar los $300.000 mensuales para hogares con más de un integrante.

Calendario de pagos de Anses para la AUH en febrero

Según confirmó Anses, el cronograma oficial de pago de la AUH queda de la siguiente manera, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

0: lunes 9 de febrero

1: martes 10 de febrero

2: miércoles 11 de febrero

3: jueves 12 de febrero

4: viernes 13 de febrero

5: miércoles 18 de febrero

6: jueves 19 de febrero

7: viernes 20 de febrero

8: lunes 23 de febrero

9: martes 24 de febrero

Cómo agilizar el trámite y cobrar el 20% retenido

Presentar la Libreta AUH antes de fin de año para liberar el 20 % retenido.

Consultar en Mi ANSES las fechas específicas y si quedaron montos pendientes por liberar.

Revisar si corresponde Tarjeta Alimentar o Complemento Leche, que aumentan el ingreso mensual.

¿Por qué se actualizan los montos todos los meses?

Desde 2024, los haberes de jubilados, pensiones y asignaciones se ajustan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para que acompañen la suba de precios. El porcentaje aplicado este mes corresponde a la inflación de diciembre de 2025.