AUH en febrero 2026: cuánto se cobra con el aumento
Anses actualizó los valores de la AUH por la movilidad de febrero. Conocé los montos que se cobran en mano y las fechas de pago según el DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) que se cobran en febrero de 2026, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de diciembre de 2025.
Nuevos montos de la AUH en febrero 2026
- Con el ajuste del 2,85 % aprobado por ANSES, los beneficios quedan así:
- AUH por hijo menor de edad: $129.096
- AUH por hijo con discapacidad: $420.354
Como ocurre siempre, Anses retiene el 20 % del monto hasta presentar la Libreta AUH, que acredita educación, controles de salud y vacunación.
Eso significa que lo que se cobra efectivamente cada mes es:
- $103.276,80 por hijo menor de edad
- $336.283,20 por hijo con discapacidad
¿Cuánto cobra una familia tipo con AUH?
Si una familia tiene dos hijos menores de edad, sólo con AUH recibiría unos $206.553,60 en mano antes de sumar otros beneficios complementarios.
Sumando prestaciones como Tarjeta Alimentar o Complemento Leche, ese ingreso total puede superar los $300.000 mensuales para hogares con más de un integrante.
Calendario de pagos de Anses para la AUH en febrero
Según confirmó Anses, el cronograma oficial de pago de la AUH queda de la siguiente manera, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- 0: lunes 9 de febrero
- 1: martes 10 de febrero
- 2: miércoles 11 de febrero
- 3: jueves 12 de febrero
- 4: viernes 13 de febrero
- 5: miércoles 18 de febrero
- 6: jueves 19 de febrero
- 7: viernes 20 de febrero
- 8: lunes 23 de febrero
- 9: martes 24 de febrero
Cómo agilizar el trámite y cobrar el 20% retenido
- Presentar la Libreta AUH antes de fin de año para liberar el 20 % retenido.
- Consultar en Mi ANSES las fechas específicas y si quedaron montos pendientes por liberar.
- Revisar si corresponde Tarjeta Alimentar o Complemento Leche, que aumentan el ingreso mensual.
¿Por qué se actualizan los montos todos los meses?
Desde 2024, los haberes de jubilados, pensiones y asignaciones se ajustan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para que acompañen la suba de precios. El porcentaje aplicado este mes corresponde a la inflación de diciembre de 2025.