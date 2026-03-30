Horas clave por la Libreta AUH de Anses: cuándo se termina el plazo para hacer el trámite

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) informó que este 31 de marzo vence el plazo para presentar la Libreta de Asignación Universal por Hijo ( AUH ), un trámite indispensable para acceder al 20% del beneficio que se retuvo durante el año anterior.

La presentación corresponde a la Libreta AUH 2025 y permite a los titulares cobrar el monto acumulado del 2024, que se libera una vez que se acredita el cumplimiento de los requisitos de salud, vacunación y escolaridad de los niños y adolescentes beneficiarios.

Desde el organismo recordaron que este porcentaje retenido forma parte del esquema de pago de la AUH: mensualmente se abona el 80% de la asignación, mientras que el 20% restante se acumula y se paga una vez presentada la documentación obligatoria.

La Libreta AUH debe gestionarse a través de la plataforma “mi Anses”, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí, los beneficiarios pueden verificar los datos de sus hijos y generar el formulario correspondiente.

El procedimiento incluye descargar e imprimir el documento, hacerlo firmar en la escuela y el centro de salud, y luego subir una foto del formulario completo en el sistema. El trámite finaliza cuando el usuario recibe la confirmación por correo electrónico.

Anses: cómo realizar el trámite de la libreta AUH. Foto: Analía Melnik/MDZ Anses: cómo realizar el trámite de la libreta AUH. Foto: Analía Melnik/MDZ

Para quienes no puedan realizar la gestión de manera online, Anses también habilitó la posibilidad de presentar la libreta de forma presencial en oficinas del organismo, sin necesidad de turno previo.

El organismo previsional recomendó no dejar el trámite para último momento, ya que quienes no presenten la Libreta antes de la fecha límite podrían perder el derecho a cobrar el monto retenido.

Además, el pago del 20% acumulado se acredita aproximadamente 60 días después de haber completado correctamente la presentación.

Con el cierre del plazo este martes, miles de familias en todo el país se encuentran ante las últimas horas para completar un trámite clave que impacta directamente en sus ingresos.