PAMI habilitó la vacuna antigripal gratis: quiénes pueden aplicársela y dónde

A partir del lunes 30 de marzo, la vacuna antigripal se encuentra disponible en todas las farmacias habilitadas de la red de PAMI . La aplicación es gratuita y los afiliados pueden recibirla sin necesidad de sacar turno previo.

De cara al comienzo de los meses más fríos del año y con el objetivo de anticiparse a la temporada de virus respiratorios, la obra social de jubilados y pensionados decidió adelantar su campaña de vacunación antigripal .

Según datos oficiales, los afiliados podrán encontrar más de 5.000 farmacias habilitadas en todo el país para aplicarse la vacuna. Para consultar cuál es la más cercana, se puede ingresar al sitio oficial de PAMI en la sección farmacias.

La campaña de vacunación antigripal está destinada a distintos grupos de afiliados de PAMI . En el caso de los mayores de 65 años, las embarazadas y los niños entre los 6 y 24 meses, solamente deben presentar la credencial de PAMI y el DNI para acceder a la vacuna.

Por su parte, los afiliados menores de 65 años con factores de riesgo deberán presentar, además de la credencial y el documento, una indicación médica escrita donde conste el diagnóstico que justifica la aplicación.

pami delegacion las heras (2) La campaña de vacunación antigripal de PAMI comenzó hoy 30 de marzo en todo el país. Alf Ponce Mercado / MDZ

Por qué se adelantó la vacunación antigripal

Desde PAMI explicaron que el adelanto de la campaña responde a la llegada del invierno y también a la circulación de un subtipo del virus de gripe A conocido como H3N2. Según especialistas, esta variante podría tener mayor capacidad de transmisión y en algunos casos lograr evadir con mayor facilidad las defensas del sistema inmunológico.

Además, se recordó que la vacuna antigripal puede aplicarse junto con otras vacunas del Calendario Nacional, sin que esto represente un inconveniente.

Qué tener en cuenta antes de vacunarse

Desde PAMI indicaron que existe una única contraindicación principal para la vacuna: las personas que presenten alergia a alguno de los componentes de la fórmula o que hayan tenido una reacción alérgica grave tras recibir una dosis previa.

Para más información sobre la campaña de vacunación, los afiliados pueden ingresar al portal oficial de PAMI o consultar en las farmacias adheridas a la red del instituto.