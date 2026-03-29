Cerró el calendario de marzo en Anses: quiénes cobran primero en abril 2026

El calendario de pagos de Anses en abril comienza después del fin de semana largo de Semana Santa: beneficiarios que cobran primero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) completó el pago de todas las prestaciones del mes de marzo. Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales cobraron sus haberes con aumento total de 2,88%. En el mes de abril, los titulares de estos beneficios cobrarán con un aumento del 2,9%. Los ajustes se basan en la ley de movilidad que establece aumentos mensuales según la inflación.

Con el nuevo ajuste anunciado por el organismo para el cuarto mes del año, jubilados que reciben la mínima pasarán a cobrar $380.319,31. En el caso de sumarse el bono refuerzo de $70.000, recibirán un total de $450.319,31. La jubilación máxima, por su parte, ascenderá a un total de $2.559.188,81. El aumento también modifica otros montos: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $374.255,44 con bono incluido y las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzarán $336.223,52.

Quiénes son los primeros beneficiarios de Anses en cobrar El calendario de pagos del mes de abril se extenderá desde el viernes 10 hasta el jueves 23. El mismo comenzará con el pago a jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo y beneficiarios de AUH cuyo DNI comience en 0, siguiendo el día lunes 13 con los finalizados en 1, martes 14 con los terminados en 2 y asi sucesivamente. El pago de estos grupos finaliza el jueves 23 de abril.

Finalizado estos pagos, el calendario continúa el 24 de abril con el turno de jubilados y pensionados con haberes superiores cuyo DNI finalice en 0 y en 1, mientras el lunes 27 es el turno de los beneficiarios cuyo DNI termine en 2 y en 3.