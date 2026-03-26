Jubilaciones y AUH: cuándo cobra cada beneficiario de Anses en abril

Anses confirmó las fechas de cobro de jubilaciones y AUH para abril 2026, mes en que se aplica un incremento del 2,9% sobre los haberes.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro y sus haberes actualizados ingresando a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad.

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en abril un aumento del 2,9%, calculado en base a la inflación informada por el Indec. Además, el organismo dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al cuerto mes.

Cómo quedan los montos en abril Con el ajuste, la jubilación mínima pasará de $369.698,05 a $380.319,3 y con el bono de $70.000 asciende a $450.319,31. Por su parte, los jubilados que cobran más de la mínima pero menos que el total que se alcanza con bono, cobran un proporcional. La jubilación máxima también aumenta y pasa a ser de $2.559.188,91.

En cuanto a las pensiones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumenta a $304.255,44 y con bono llega a $374.255,44. Las Pensiones no Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzan $266.223,52, mientras que la Pensión Madre de 7 hijos será de $380.319,31, ambas con bono de $70.000.

Con respecto a la AUH, el monto mensual por hijo es de $109.332,80, equivalente al 80% del total de $136.666 y el 20% restante se acredita tras presentar la Libreta AUH. Para hijos con discapacidad, el pago mensual directo es de $356.002,40 sobre un total de $445.003.

PESOS Cronograma completo de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios con el aumento del 2,9%. Archivo MDZ Cuándo cobra cada jubilado y beneficiario de AUH en abril Los haberes que no superen el mínimo se pagan del 10 al 23 de abril. Quienes superen el haber mínimo cobran del 24 al 30 de abril. En ambos casos el orden es por terminación de DNI: