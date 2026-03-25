Anses en abril: cuánto cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar con el nuevo aumento

Anses aplicará un aumento del 2,9% a la Asignación Universal por Hijo en abril mientras la Tarjeta Alimentar mantiene sus montos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara un aumento en abril para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo basado en la fórmula de movilidad que establece ajustes mensuales según la inflación. Sin embargo, no todas las prestaciones recibirán un ajuste: la Tarjeta Alimentar mantendrá sus montos actuales durante el cuarto mes del año.

Qué es la Tarjeta Alimentar y cuánto se cobra en abril La Tarjeta Alimentar es una suma de dinero que complementa los ingresos del hogar para la compra de alimentos, priorizando familias con hijos de hasta 17 años, personas embarazadas y personas con discapacidad. Es un beneficio automático para los titulares de AUH que cumplan esas características y no requiere ningún trámite adicional.

En abril no habrá aumento para esta prestación, por lo que los montos se mantienen sin cambios:

Familias con un hijo o personas gestantes: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Cuánto sube la AUH en abril La Asignación Universal por Hijo sí recibirá el aumento del 2,9% en abril, el mismo porcentaje que jubilaciones y pensiones. Con el ajuste, el monto pasará a $136.666 por hijo. Como todos los meses, se paga el 80% de forma directa, lo que equivale a $109.332,80, mientras que el 20% restante de $27.333,20 queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Combinados, la AUH y la Tarjeta Alimentar pueden superar los $160.000 mensuales dependiendo de la cantidad de hijos, lo que representa un respaldo significativo para las familias más vulnerables.