Plazo fijo en Banco Nación: cuánto se gana con $3.000.000 a 30 días

Plazo fijo en Banco Nación: cuánto rinde una inversión de $3.000.000 a 30 días según el simulador oficial y cómo se compara con otras entidades.

El plazo fijo es la inversión más tradicional del ahorrista argentino y no requiere conocimientos financieros previos para constituirse. Foto: Shutterstock

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos para proteger su capital, aunque algunas tasas actuales no alcancen a superar la inflación mensual. En este contexto, el Banco Nación es una de las entidades con mayor volumen de depósitos.

El Banco Nación ofrece dos canales para constituir un un plazo fijo: la sucursal física y el canal electrónico, con tasas y rendimientos diferentes según la modalidad elegida.

Según el simulador oficial del banco, una inversión de $3.000.000 a 30 días genera $50.547,95 de intereses por sucursal, con una TNA del 20,50%, lo que arroja un monto total de $3.050.547,95. En cambio, por el canal electrónico los intereses ascienden a $54.246,58, con una TNA del 22% y una TEA del 24,36%, acumulando $3.054.246,58 al vencimiento.

Cómo se compara Banco Nación con el resto del sistema Según el comparador de tasas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de Banco Nación se encuentra entre las más bajas de los bancos con mayor volumen de depósitos. Por encima se ubican el Banco Provincia de Buenos Aires con 25%, Banco Macro con 24% y el ICBC con 23,15%.

Entre los bancos que ofrecen tasas a no clientes, las opciones más altas del mercado corresponden a entidades más pequeñas: Banco Voii y Crédito Regional ofrecen el 30%, seguidos por Banco CMF y Banco del Sol con 29%, y Banco Solar y Banco Meridian con 29% y 28,5% respectivamente.