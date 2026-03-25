PAMI: el beneficio gratis que pueden pedir todos los jubilados en 2026

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) mantiene en 2026 distintos beneficios gratuitos destinados a mejorar la calidad de vida de sus afiliados. Entre ellos se encuentra la entrega de anteojos sin costo, una prestación muy utilizada por jubilados que necesitan renovar sus lentes para ver de cerca o de lejos.

El organismo cubre un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales, por cada año prestacional. De esta manera, los afiliados pueden acceder a anteojos sin tener que afrontar el costo que suele implicar este tipo de productos.

Para iniciar el trámite, el afiliado primero debe solicitar un turno con un médico oftalmólogo que figure en la cartilla de PAMI . Durante la consulta, el especialista evaluará la salud visual y emitirá la orden médica electrónica (OME) con la receta correspondiente. Una vez que tenga la receta, el afiliado podrá acercarse a una óptica adherida a la cartilla de PAMI y elegir el armazón entre los modelos disponibles.

Después de elegir el modelo de anteojos , la óptica inicia el proceso de fabricación, que puede demorar entre una y tres semanas hasta la entrega final.

Quién puede realizar el trámite

El trámite puede hacerlo el propio afiliado, pero si la persona tiene dificultades para movilizarse también puede gestionarlo un familiar o apoderado, siempre que presente la documentación correspondiente.

Cómo acceder a los anteojos gratuitos de PAMI. Foto: Freepik PAMI mantiene algunos beneficios importantes en 2026. Foto: Freepik

Un trámite simple y sin ir a una agencia

Desde PAMI explican que no es necesario concurrir a una agencia del organismo, ya que el trámite se realiza directamente con el especialista y la óptica adherida. Además, la elección de la óptica es de libre elección dentro de la cartilla del PAMI en todo el país, lo que permite a los afiliados elegir el establecimiento que les resulte más conveniente.

De esta manera, el organismo continúa ofreciendo beneficios gratuitos para jubilados en 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de salud esenciales y mejorar la atención de millones de afiliados en todo el país.