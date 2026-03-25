PAMI: el beneficio gratis que pueden pedir todos los jubilados en 2026
Durante 2026, PAMI mantiene distintos beneficios gratuitos para jubilados, entre ellos la entrega de anteojos sin costo.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene en 2026 distintos beneficios gratuitos destinados a mejorar la calidad de vida de sus afiliados. Entre ellos se encuentra la entrega de anteojos sin costo, una prestación muy utilizada por jubilados que necesitan renovar sus lentes para ver de cerca o de lejos.
El organismo cubre un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales, por cada año prestacional. De esta manera, los afiliados pueden acceder a anteojos sin tener que afrontar el costo que suele implicar este tipo de productos.
Cómo acceder a los anteojos gratuitos de PAMI
Para iniciar el trámite, el afiliado primero debe solicitar un turno con un médico oftalmólogo que figure en la cartilla de PAMI. Durante la consulta, el especialista evaluará la salud visual y emitirá la orden médica electrónica (OME) con la receta correspondiente. Una vez que tenga la receta, el afiliado podrá acercarse a una óptica adherida a la cartilla de PAMI y elegir el armazón entre los modelos disponibles.
Para completar el trámite se debe presentar:
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Credencial de afiliación a PAMI
- Orden médica electrónica de un especialista en oftalmología (la receta tiene una validez de 150 días)
- Escala FIN, en caso de solicitar bifocales por primera vez
Después de elegir el modelo de anteojos, la óptica inicia el proceso de fabricación, que puede demorar entre una y tres semanas hasta la entrega final.
Quién puede realizar el trámite
El trámite puede hacerlo el propio afiliado, pero si la persona tiene dificultades para movilizarse también puede gestionarlo un familiar o apoderado, siempre que presente la documentación correspondiente.
Un trámite simple y sin ir a una agencia
Desde PAMI explican que no es necesario concurrir a una agencia del organismo, ya que el trámite se realiza directamente con el especialista y la óptica adherida. Además, la elección de la óptica es de libre elección dentro de la cartilla del PAMI en todo el país, lo que permite a los afiliados elegir el establecimiento que les resulte más conveniente.
De esta manera, el organismo continúa ofreciendo beneficios gratuitos para jubilados en 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de salud esenciales y mejorar la atención de millones de afiliados en todo el país.