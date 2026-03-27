PAMI adelantó la vacuna antigripal 2026: quiénes pueden aplicársela y dónde hacerlo

Con el frío todavía asomando de a poco, PAMI decidió mover una pieza clave en la prevención sanitaria y adelantar en todo el país su campaña de vacunación antigripal 2026. La medida no es casual. Responde a un escenario que se repite en los últimos años.

Los virus respiratorios empiezan a circular antes y, en esta oportunidad, se suma además una variante de influenza A (H3N2) con mayor capacidad de transmisión. Frente a ese panorama, la obra social resolvió anticiparse para reforzar la protección de una población especialmente expuesta a sufrir complicaciones.

La lógica detrás de esta decisión apunta a llegar antes del momento de mayor circulación viral. En especial, a brindar cobertura a uno de los grupos más sensibles frente a la gripe: los adultos mayores y personas con mayor riesgo de desarrollar cuadros severos. La campaña busca, justamente, que los afiliados alcancen un mejor nivel de inmunidad antes de que el virus gane más terreno durante los meses de temperaturas más bajas.

El adelantamiento de la vacunación también refleja un cambio de escenario epidemiológico. Si antes la gripe tenía un comportamiento más previsible, ahora los picos de contagio pueden empezar antes de lo esperado. En ese contexto, esperar al calendario habitual podría dejar a muchos afiliados expuestos durante semanas clave. Por eso PAMI optó por iniciar la estrategia con anticipación y facilitar el acceso en toda su red.

Uno de los puntos que la obra social remarcó es la simplicidad del trámite. Los afiliados pueden vacunarse en cualquier farmacia que integre la red PAMI, sin necesidad de presentar una orden médica ni gestionar un turno previo. Para recibir la dosis, alcanza con llevar el DNI y la credencial de la obra social.

En el caso de personas menores de 65 años con factores de riesgo, sí será necesario sumar documentación médica que acredite esa condición. Esa es la única diferencia en los requisitos, ya que el esquema general está pensado para evitar demoras y acelerar la cobertura entre quienes necesitan inmunizarse cuanto antes. La intención es que el acceso sea directo y sin obstáculos administrativos innecesarios.

Para consultar dónde vacunarse, los afiliados pueden ingresar al buscador de farmacias disponible en el sitio oficial de PAMI o comunicarse al 138, en la línea PAMI Escucha, y elegir la opción 0. De todos modos, desde el organismo sugieren llamar antes a la farmacia donde habitualmente se aplica la vacuna, para confirmar disponibilidad y evitar viajes innecesarios.

Qué se puede tener en cuenta antes de ir

La vacuna antigripal puede aplicarse al mismo tiempo que otras dosis incluidas en el Calendario Nacional, por lo que no hace falta postergar una inmunización para recibir la otra. Ese punto resulta importante en una etapa del año en la que suelen concentrarse distintas campañas preventivas y muchas personas buscan completar esquemas pendientes.

En cuanto a las contraindicaciones, PAMI informó que la principal limitación es tener alergia a alguno de los componentes de la vacuna o haber sufrido una reacción alérgica en una aplicación anterior. Fuera de esas situaciones puntuales, la campaña está orientada a ampliar la cobertura con rapidez y fortalecer la prevención en un momento en que el comportamiento de los virus respiratorios viene obligando a ajustar tiempos y estrategias.

Una campaña pensada para anticiparse

Más que un simple cambio de fecha, el adelantamiento de la campaña antigripal 2026 muestra cómo el sistema de salud empieza a adaptarse a un patrón que ya no es excepcional. La circulación más temprana de virus respiratorios y la aparición de variantes con mayor transmisibilidad empujan a tomar decisiones antes de que lleguen los meses más críticos.

En ese marco, PAMI apuesta a ganar tiempo y a proteger antes a sus afiliados. Con una modalidad sin turno, sin receta y con acceso a través de su red de farmacias, la campaña intenta combinar prevención con practicidad. Para quienes integran los grupos más vulnerables, esa anticipación puede convertirse en una herramienta central para atravesar la temporada con menos riesgos.