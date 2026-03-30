Anses: mañana vence el plazo para realizar este importante trámite

Anses recordó que vence el plazo para presentar la Libreta de Asignación Universal (AUH), un trámite obligatorio para acceder al cobro del 20% retenido.

La Anses exige la presentación de la Libreta AUH para acreditar controles de salud y escolaridad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recuerda a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que el 31 de marzo vence la prórroga para presentar la Libreta AUH correspondiente al año 2025. Quienes no completen el trámite antes de esa fecha perderán el derecho a cobrar el 20% retenido del año anterior.

Qué es la Libreta AUH y para qué sirve La Libreta de Asignación Universal es el documento que certifica ante Anses los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños a cargo. Su presentación es obligatoria todos los años y habilita el cobro del 20% del complemento acumulado que el organismo retiene hasta verificar que se cumplieron los requisitos.

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses Este martes es el plazo límite para presentar la Libreta AUH. Anses Cómo presentar la Libreta AUH en Anses paso a paso El trámite se realiza de forma digital desde mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Hay que ingresar a la sección Hijos y luego a Libreta AUH para revisar qué datos faltan completar en las secciones de salud, educación y vacunación. Si falta alguna sección hay que seleccionar Generar Libreta para descargarla o recibirla por mail.

Una vez descargada hay que imprimirla en una sola hoja con buena calidad y llevarla a la escuela o centro de salud para que la completen y firmen según corresponda.

Con la libreta completa y firmada hay que sacarle una foto siguiendo estas indicaciones: elegir una superficie plana y bien iluminada, asegurarse de que se vean las cuatro esquinas del formulario, que el papel no esté arrugado, que la imagen no esté movida o borrosa, que pese menos de 3 MB y que esté en formato JPG. Finalmente hay que ingresar nuevamente a mi Anses, ir a Hijos, Libreta AUH y seguir las instrucciones para subir la foto y finalizar el trámite.