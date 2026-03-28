Monotributo: qué categorías pagan más de $100.000 por mes desde marzo

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA que deberán abonar cuotas de más de $100.00 a partir de marzo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevos límites de facturación anual y nuevas cuotas mensuales para los monotributistas a partir de marzo. El ajuste implicó un incremento del 14,29% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impacta en el bolsillo de los contribuyentes que se encuadran en las 11 categorías del monotributo.

La cuota mensual del monotributo incluye el componente impositivo, que comprende IVA y Ganancias, y el componente previsional, que cubre aportes jubilatorios y obra social. Para determinar la categoría, se tienen en cuenta la facturación anual, la superficie del local, la energía eléctrica consumida y el monto de alquiler.

Qué categorías del monotributo pagan más de $100.000 por mes La categoría A, la más baja del régimen, abona $42.386,74 mensuales con un límite de facturación anual de $10.277.988,13. A partir de la categoría E, la cuota supera los $100.000: la E paga $102.537,97 en servicios y $92.658,35 en bienes, con un tope de facturación de $30.833.964,37. La categoría F abona $129.045,32 en servicios y $111.198,27 en bienes, con un límite de $38.642.048,36. Las categorías siguientes son: