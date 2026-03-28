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Monotributo: qué categorías pagan más de $100.000 por mes desde marzo

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA que deberán abonar cuotas de más de $100.00 a partir de marzo.

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El monto de las 11 categorías del monotributo.&nbsp;

El monto de las 11 categorías del monotributo. 

Walter Moreno/MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevos límites de facturación anual y nuevas cuotas mensuales para los monotributistas a partir de marzo. El ajuste implicó un incremento del 14,29% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impacta en el bolsillo de los contribuyentes que se encuadran en las 11 categorías del monotributo.

La cuota mensual del monotributo incluye el componente impositivo, que comprende IVA y Ganancias, y el componente previsional, que cubre aportes jubilatorios y obra social. Para determinar la categoría, se tienen en cuenta la facturación anual, la superficie del local, la energía eléctrica consumida y el monto de alquiler.

Qué categorías del monotributo pagan más de $100.000 por mes

La categoría A, la más baja del régimen, abona $42.386,74 mensuales con un límite de facturación anual de $10.277.988,13. A partir de la categoría E, la cuota supera los $100.000: la E paga $102.537,97 en servicios y $92.658,35 en bienes, con un tope de facturación de $30.833.964,37. La categoría F abona $129.045,32 en servicios y $111.198,27 en bienes, con un límite de $38.642.048,36. Las categorías siguientes son:

  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes)
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes)
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes)
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes)
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes)
Con la llegada de diciembre y el cierre del año fiscal, este ajuste en el monotributo representa un paso importante para consolidar la gestión de ARCA Foto: Walter Moreno/MDZ
Los monotributistas pueden consultar su categor&iacute;a y realizar la recategorizaci&oacute;n directamente desde el sitio oficial de ARCA con su CUIL y clave fiscal. Foto: Walter Moreno/MDZ

Los monotributistas pueden consultar su categoría y realizar la recategorización directamente desde el sitio oficial de ARCA con su CUIL y clave fiscal. Foto: Walter Moreno/MDZ

La categoría se determina según el tipo de actividad, la superficie del local, la energía eléctrica consumida, el alquiler anual y el ingreso bruto anual estimado. Los contribuyentes deben recategorizar sus actividades periódicamente para asegurarse de estar encuadrados correctamente y evitar inconsistencias con ARCA.

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