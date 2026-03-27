Cambia el plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $200.000 en 30 días

El plazo fijo tradicional sigue mostrando una tendencia de tasas a la baja y presenta un escenario difícil para los pequeños ahorristas que buscan una ganancia previsible. Durante marzo, diferentes bancos disminuyeron hasta 4 puntos porcentuales sus Tasas Nominales Anuales (TNA), un ajuste que impacta directamente sobre quienes eligen esta alternativa para resguardar su dinero.

El Banco Nación, por ejemplo, redujo su tasa de 24,5% a 22% en menos de 15 días, ofreciendo actualmente una tasa mensual del 1,81%. En esta entidad, quienes busquen ganar $200.000 al mes deberán depositar alrededor de $11.500.000 para obtener un rendimiento de $203.219,18 a 30 días. En Banco Macro, en tanto, el depósito necesario es de aproximadamente $10.400.000 para obtener $205.150,68 al finalizar el mes, con una tasa efectiva mensual del 1,97%.

banco central El BCRA presenta una tabla comparativa de tasas para elegir la propuesta que más te convenga. Archivo MDZ Las tasas en entidades digitales y tradicionales Entre los bancos con perfiles digitales y entidades regionales también se registró una baja de tasas durante el último mes, aunque este segmento sigue concentrando las opciones más altas del mercado. Bancos como CMF, Voii y Banco del Sol ofrecen un rendimiento del 29% anual, cuando a mediados de marzo llegaban a ofrecer hasta 32,5%. En estas entidades, para obtener una ganancia de alrededor de $200.000 hay que depositar aproximadamente $8.800.000 a 30 días, con un interés ganado de $209.753,42 y una tasa efectiva mensual del 2,38%.

En otros bancos como Banco de Tierra del Fuego, Banco Mariva y Banco Julio, la tasa de ubica en 25% lo que significa que para obtener una ganancia de alrededor de $200.000 es necesario depositar un total de $10.000.000 para obtener en 30 días un total de $205.479,45.