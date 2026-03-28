Últimos días para un trámite clave de Anses: podés perder el 20% retenido de la AUH

Quedan pocos días para presentar la Libreta AUH ante Anses . El plazo vence el 31 de marzo y es un requisito obligatorio para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo, un monto acumulado durante todo el año que representa un ingreso clave para muchas familias.

La presentación de la Libreta AUH es una condición indispensable para acceder a ese dinero retenido mes a mes. Además, permite garantizar el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad de los chicos, requisitos fundamentales dentro del programa.

La Libreta AUH es el documento que certifica que se cumplen las condiciones para seguir cobrando la asignación. Incluye información sobre controles médicos, calendario de vacunación y asistencia escolar de los menores.

La libreta AUH es un trámite clave de la Anses para cobrar el 20% retenido. Foto: Archivo MDZ

Su presentación es obligatoria para poder cobrar el 20% retenido durante el año anterior, un monto que se acumula y se paga una vez realizado el trámite .

El trámite puede hacerse de forma digital y es sencillo:

Ingresar a mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a la sección Hijos > Libreta AUH

Verificar qué datos faltan completar (salud, educación y vacunación)

Generar la libreta y descargarla

Imprimirla y llevarla a la escuela o centro de salud para completar y firmar

Sacar una foto clara del formulario (en formato JPG y menos de 3 MB)

Subirla nuevamente en mi Anses para finalizar el trámite

En caso de inconvenientes para cargarla online, también se puede presentar en una oficina de Anses sin turno.

Montos de la AUH en marzo de 2026

Con la última actualización, los valores de la asignación son:

AUH por hijo: $132.814

AUH por hijo con discapacidad: $432.461

Anses paga mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante se retiene y se acumula hasta la presentación de la Libreta.

Además, muchos beneficiarios reciben extras como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que incrementan el ingreso total del grupo familiar.

Cabe remarcar que si no se presenta la Libreta antes del 31 de marzo, no se podrá cobrar el dinero retenido.