¡Sorpresa! Argentina perdió 3-2 ante Corea del Sur y quedó eliminada de la Copa Davis

Luego de llegar a los cuartos de final en la edición de 2025, Argentina, con un equipo totalmente alternativo, se vio sorprendida por una fuerte Corea del Sur, quien se impuso por 3-2 en la serie y la eliminó en la primera ronda de la Copa Davis. A pesar del triunfo de Federico Gómez y Guido Andreozzi en el dobles, las caídas de Thiago Tirante y Marco Trungelliti provocaron la despedida de la Albiceleste del certamen.

De esta manera, los asiáticos lograron un hito histórico y avanzaron a la próxima instancia de las qualifiers donde se verán las caras con el ganador de la llave entre Países Bajos e India. Por su parte, los capitaneados por Javier Frana tendrán el objetivo de mantenerse en el Grupo Mundial y en septiembre buscarán su reclasificación para el 2027.

¡Corea del Sur a la segunda ronda de los Qualifiers!

¡En una ajustada serie superaron a Argentina 3-2! El punto definitivo fue de Hyeon Chung sobre Marco Trungelliti por 6-4 y 6-3 #CopaDavis



¡En una ajustada serie superaron a Argentina 3-2! El punto definitivo fue de Hyeon Chung sobre Marco Trungelliti por 6-4 y 6-3 #CopaDavis pic.twitter.com/GBVA7YcprE — Copa Davis (@CopaDavis) February 8, 2026 Argentina quedó eliminada de la Copa Davis ante Corea del Sur Con la serie igualada 1-1, Argentina salió en busca de ponerse adelante en el marcador y para ello, Frana mandó a la cancha a Federico Gómez (134°) y Guido Andreozzi (1513°) para disputar el partido de dobles ante la dupla Ji Sung Nam-Uising Park. Durante todo el partido, los argentinos fueron superiores a sus rivales y se impusieron por 6-3 y 7-5.

¡TRIUNFAZO DE ARGENTINA EN DOBLES!

Guido Andreozzi y Federico Gómez derrotaron por 6-3 y 7-5 a Ji Sung Nam/Uising Park y de esta manera La Albiceleste se adelanta 2-1 en la serie.



Guido Andreozzi y Federico Gómez derrotaron por 6-3 y 7-5 a Ji Sung Nam/Uising Park y de esta manera La Albiceleste se adelanta 2-1 en la serie. pic.twitter.com/qdLsBPabru — TyC Sports (@TyCSports) February 8, 2026 Una hora más tarde, fue el turno de Thiago Tirante (95°), quien tenía la gran posibilidad de sellar la clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, Soon Woo Kwon (343°) fue de menos a más y en uno de los mejores partidos de la serie, el asiático se impuso por 6-4, 4-6 y 6-3 para estirar la definición al último partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2020412896962822432&partner=&hide_thread=false COREA DEL SUR SE QUEDÓ CON EL CUARTO PUNTO DE LA SERIE



Thiago Tirante cayó por 4-6, 6-4 y 3-6 ante Soon Woo Kwon y no pudo sellar el triunfo argentino en Busan por los Qualifiers de la #CopaDavisEnTyCSports.



La serie está igualada 2-2 y se definirá en el duelo entre Marco… pic.twitter.com/E9nRcnAacS — TyC Sports (@TyCSports) February 8, 2026 Marco Trungelliti (134°) y Hyeon Chung (392°) fueron los encargados de jugar el punto que definia que equipo se quedaba afuera en la primera ronda y quien avanzaba a la siguiente. A pesar de que tuvo un buen inicio, Trungelliti se vio sobrepasado por la experiencia de su rival y en casi una hora y media de partido, el coreano se impuso por 6-4 y 6-3.