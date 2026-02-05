Argentina definió el equipo para debutar en la Copa Davis ante Corea del Sur

La Selección argentina de tenis ya cerró su formación para afrontar la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis , instancia en la que se medirá como visitante frente a Corea del Sur . La serie se disputará entre el 6 y el 8 de febrero en el Gimnasio Gijang de la ciudad de Busan.

El capitán Javier Frana confirmó que Thiago Tirante y Marco Trungelliti serán los encargados de disputar los partidos de singles , mientras que el punto de dobles, programado para la segunda jornada, quedará a cargo de Guido Andreozzi y Federico Gómez.

La conformación del equipo terminó de definirse tras algunos ajustes en la preparación, especialmente por la baja de Andrés Molteni, lo que obligó a reorganizar la dupla para el partido de dobles en pleno trabajo previo a la serie.

Tras los entrenamientos realizados en suelo asiático, el capitán argentino valoró el rendimiento del grupo y su adaptación a las condiciones de juego. “El crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos”, señaló Frana , conforme con el progreso mostrado por los jugadores.

Además, explicó que las molestias físicas de Molteni forzaron cambios en la planificación inicial, aunque remarcó que el equipo se encuentra preparado para competir en una serie exigente como visitante.

Cronograma de la serie

En relación al seleccionado surcoreano, Frana sostuvo que el enfoque está puesto en enfrentar la mejor versión posible del equipo local, más allá de antecedentes recientes. “Nos basamos en que vamos a encontrar las mejores versiones que ellos han sabido tener”, advirtió al referirse a Hyeon Chung y Soon Woo Kwon, quienes atravesaron lesiones y situaciones extradeportivas en el último tiempo.

Del lado asiático, el capitán Jong-sam Chung destacó la confianza del plantel tras los buenos resultados en el circuito Challenger, entre ellos el título individual de Kwon en Vietnam y los logros en dobles de Jisung Nam y Uisung Park: “Tenemos gran confianza en nuestro número uno y esperamos una serie muy competitiva”.

copa davis Argentina afrontará la serie inicial de la Copa Davis ante Corea del Sur. X Copa Davis

El sorteo que definirá el orden de los partidos se realizará este jueves a las 23:00 (hora argentina), ya viernes en Corea del Sur. La serie comenzará el viernes 6 de febrero desde las 23:00 de nuestro país y se extenderá hasta la madrugada del domingo 8, con transmisión en vivo de TyC Sports y DSports.